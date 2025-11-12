Haberler

Akdeniz'de 5,2 Büyüklüğünde Deprem

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AFAD, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi açıklarında meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremin detaylarını paylaştı. Sarsıntı Lefkoşa ve diğer KKTC kentlerinde hissedildi ancak herhangi bir sorun yaşanmadığı bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, GKRY açıklarında saat 12.31'de 5,2 büyüklüğünde depremin kaydedildiği duyuruldu.

Rum basınına göre merkez üssü GKRY'nin Baf kentine 20 kilometre uzaklıkta bulunan deprem, yerin 15 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Yaklaşık 15 saniye süren sarsıntı, Lefkoşa başta olmak üzere KKTC'nin diğer kentlerinde de hissedildi.

KKTC Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı yetkilileri, ülke genelinde sarsıntının hissedildiğini fakat sorun yaşanmadığını bildirdi.

Kaynak: AA / Mehmet Kemal Firik - Güncel
20 şehit verdiğimiz kargo uçağının kara kutusu bulundu

20 şehit verdiğimiz uçakla ilgili önemli gelişme! Aramalarda bulundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehit Nuri Özcan'ın babası: En büyük tesellim şehit babası olmam

Şehit babasının sözleri yürekleri dağladı: En büyük tesellim...
20 şehit verdiğimiz uçak neden döne döne düştü? Bu görüntüyle ilgili yeni detay

Uçak neden döne döne düştü? Bu görüntüyle ilgili yeni detay
Polislere maaş promosyonu müjdesi! Tarih belli oldu

Polislere müjde! İşte hesaplara yatacağı tarih
Bahis oynadığı ortaya çıkan futbolcunun gördüğü kırmızı kart ve yaptığı harekete bakın

Bahis oynayan futbolcunun gördüğü kırmızı karta verdiği tepkiye bakın
Şehit Nuri Özcan'ın babası: En büyük tesellim şehit babası olmam

Şehit babasının sözleri yürekleri dağladı: En büyük tesellim...
Eve taş atan oğlunu yakalamak isterken balkondan düştü

Eve taş atan oğlunu yakalamak isterken balkondan düştü
Dünya devinde Kenan Yıldız krizi

Dünya devinde Kenan krizi
Trafik kazası geçiren Özgü Namal taburcu oldu

Trafik kazası geçiren Özgü Namal'dan yeni haber
Aynı ilden 3 şehidimiz var: Ailelerine acı haber verildi

Aynı ilden 3 şehidimiz var
Hayko Cepkin yasa boğuldu! Şehit askerlerimizle daha önce aynı uçakta uçmuş

Acı haberle yıkıldı! Şehitlerimizle olan fotoğrafını paylaştı
19 yaşındaki genç, kapının dürbününden bakarak dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı

Kapının dürbününden bakarak dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı
''Bahis oynayan futbolcular cezalandırılmalıdır'' diyen Dursun Özbek'ten kritik uyarı

Dursun Özbek: Bahis oynayan futbolcular cezalandırılmalıdır ama...
İmamoğlu'ndan İBB iddianamesine ilk tepki: Duruşmalar canlı yayınlansın

2352 yıl hapsi istenen İmamoğlu'ndan ilk açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.