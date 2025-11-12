Akdeniz'de 5,2 Büyüklüğünde Deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, GKRY açıklarında saat 12.31'de 5,2 büyüklüğünde depremin kaydedildiği duyuruldu.

Rum basınına göre merkez üssü GKRY'nin Baf kentine 20 kilometre uzaklıkta bulunan deprem, yerin 15 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Yaklaşık 15 saniye süren sarsıntı, Lefkoşa başta olmak üzere KKTC'nin diğer kentlerinde de hissedildi.

KKTC Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı yetkilileri, ülke genelinde sarsıntının hissedildiğini fakat sorun yaşanmadığını bildirdi.