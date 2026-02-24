Haberler

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

Güncelleme:
Akdeniz'de saat 09.28'de meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Antalya'nın Kaş ilçesine 145,52 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Yetkililer, olay sonrası olumsuz bir ihbar alınmadığını duyurdu.

Akdeniz'de saat 09.28'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Antalya'nın Kaş ilçesine 145,52 kilometre uzaklıkta olan depremin, 19,27 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi.

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada, deprem sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne herhangi bir olumsuz ihbarın ulaşmadığı bildirildi.

Açıklamada, ilgili kurumlarla yapılan görüşmelerde olumsuz bir durum tespitinin yapılmadığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Süleyman Elçin
