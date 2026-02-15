Haberler

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

Güncelleme:
Akdeniz'de saat 05.36'da 4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Merkez üssü 194,54 kilometre uzaklıkta ve 6,28 kilometre derinlikte oluştu.

Akdeniz'de saat 05.36'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

En yakın yerleşim merkezine 194,54 kilometre uzaklıkta oluşan depremin 6,28 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel
