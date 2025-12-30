Haberler

Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem

Güncelleme:
Akdeniz'de gerçekleşen 4,4 büyüklüğündeki depremin merkez üssü 89,11 kilometre uzaklıkta yerleşim merkezlerinden uzak ve 7,88 kilometre derinlikte bulundu.

Akdeniz'de saat 18.05'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

En yakın yerleşim merkezine 89,11 kilometre uzaklıkta oluşan depremin 7,88 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA / Aykut Karadağ - Güncel
