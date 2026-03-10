Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de, Antalya Körfezi açıklarında saat 14.20'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Merkez üssü Akdeniz olan sarsıntı, Manavgat ilçesine 18 kilometre mesafede ve 40,87 kilometre derinlikte kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Manavgat ilçesine 18 kilometre mesafede olan depremin, 40,87 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Kaynak: AA / Semih Erdoğdu