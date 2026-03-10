Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de, Antalya Körfezi açıklarında saat 14.20'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Manavgat ilçesine 18 kilometre mesafede olan depremin, 40,87 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.