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Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Akdeniz açıklarında 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesine 297,91 kilometre mesafede ve 7,07 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.06'da merkez üssü Akdeniz açıkları olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesine 297,91 kilometre mesafede olan depremin, 7,07 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA / Güncel

Akdeniz Muğla AFAD Deprem Acil Durum Dünya Güncel Haberler

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