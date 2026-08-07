AFAD Duyurdu: Akdeniz'de ve Muğla Marmaris'te 4,1 Büyüklüğünde Deprem

(ANKARA) - Afad, Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı'na bağlı AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 10.10'da merkezi Akdeniz ve Muğla'nın Marmaris ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 73,68 kilometre olarak kaydedildi.

Kaynak: ANKA