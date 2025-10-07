Haberler

Akdeniz Bölgesi için Kuvvetli Sağanak Uyarısı

Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Mersin ve çevresindeki bazı illerde kuvvetli yağışlar beklendiğini duyurdu. Sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Akdeniz Bölgesi'ndeki bazı iller için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinden itibaren Mersin'in Anamur, Bozyazı ve Aydıncık ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yarın öğle saatlerinden sonra ise Batı Akdeniz'de kuvvetli, Isparta çevrelerinde çok kuvvetli, Antalya'nın Serik, Manavgat, Alanya, Gazipaşa, İbradı, Gündoğmuş ve Akseki ilçelerinde şiddetli, yer yer aşırı sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Çarşamba gece saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli olarak devam etmesi beklenen yağışların oluşturacağı sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu, kıyı kesimlerde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
Haberler.com
