Akdeniz Belediyesinin meme kanseri seminerinde ağrısız kitle uyarısı yapıldı

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Mersin'de Akdeniz Belediyesince "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında bilgilendirme semineri düzenlendi.

Belediyenin açıklamasına göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince Akdeniz İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde program gerçekleştirildi.

Belediyenin konferans salonunda gerçekleştirilen programda kanserin tanımı, türleri ve belirtileri ile meme kanseri hakkında kapsamlı bilgiler paylaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Uzm. Dr. Emine Öztosun, hastalığın erken dönemlerinde ağrının öne çıkan bulgulardan olmadığını belirterek, "Bir kitlenin ağrısız olması, onun zararsız olduğu, kötü huylu olmadığı anlamına gelmiyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA