Haberler

Akdeniz Belediyesi Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Akdeniz Belediyesi Muhtarlarla Bir Araya Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Akdeniz ilçesinde belediye ekipleri, muhtarlarla bir araya gelerek mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit etti. Muhtarlık İşleri Müdürü Ahmet Ünal, muhtarların taleplerini dinleyerek çözüm için çalışmalara hız kattıklarını belirtti.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde belediye ekiplerince ilçede görev yapan muhtarlara ziyarette bulunuldu.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Muhtarlık İşleri Müdürü Ahmet Ünal ve beraberindekiler Kültür, Karacailyas, Şakir Gülmen ve Evren mahallelerinin muhtarlarını ziyaret etti.

Ziyaretlerde Ünal, mahallelerde yapacakları çalışmalar hakkında muhtarlara bilgi verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ünal, Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener'in talimatlarıyla muhtarlarla bir araya geldiklerini belirtti.

Ziyaretlerinin amacının ihtiyaçların yerinde tespitini sağlamak olduğunu ifade eden Ünal, şunları kaydetti:

"Muhtarlarımızın taleplerini doğrudan dinliyor ve çözüm için ilgili birimlerle irtibata geçerek gerekli adımları hızla atıyoruz. Muhtarlarımız, mahallelerimizin gözü, kulağı ve sesidir. Belediyemizin tüm ekipleri, mahallelerin ihtiyaçlarını öncelik sırasına göre belirleyip çözüm için sahada aktif biçimde görev yapmaktadır. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak, hizmeti her mahalleye eşit ve adil biçimde ulaştırmak için çalışmalarımız kararlılıkla devam ediyor. Akdeniz Belediyesi olarak, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak amacıyla hizmetlerimizi ilçemize bağlı 65 mahallenin tamamında eşitlik temelli bir anlayışla sürdürüyoruz." ???????

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel
Abdullah Öcalan'dan 'umut hakkı' çıkışı: Bagajın kaldırılması lazım

Öcalan'dan 'umut hakkı' tartışmasıyla ilgili gündem olacak sözler
AK Parti'nin yeni ekonomi paketinin ayrıntıları: Borçlanma oranı, prim desteği, emlak vergisi…

AK Parti'nin hazırladığı yeni paketin detayları belli oldu
Bursa'nın suyu tamamen bitti! Barajlar sıfırı gördü

3 milyon nüfuslu kentimizin suyu bitti! İbre sıfırda
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk gözünü Fatih Terim'in rekoruna dikti

Okan Buruk gözünü Fatih Terim'e dikti
Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Sergen Yalçın 'Seni istemiyorum' dedi

Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Sergen hoca "Seni istemiyorum" dedi
Bir an bile acımadı! İşte Aysel'in sokak ortasında vahşice katledildiği anlar

İşte Aysel'in sokak ortasında vahşice katledildiği anlar
Şirket tarihinin en büyük geri çağırması! Otomotiv devi 115 bin araç için alarm verdi

Otomotiv devi 115 bin aracı geri çağırdı, kalite tartışması alevlendi
Okan Buruk gözünü Fatih Terim'in rekoruna dikti

Okan Buruk gözünü Fatih Terim'e dikti
Kayyum atanan otelle ilgili dikkat çeken çıkış: Temiz medya istiyoruz, kalanlar açıklansın

"Temiz medya istiyoruz, kimlerin orada kaldığı açıklansın"
Gelirse şampiyon yapar! Dünyaca ünlü futbolcudan Galatasaray'a yeşil ışık

Gelirse şampiyon yapar! Dünyaca ünlü futbolcudan G.Saray'a yeşil ışık
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısının ardından SDG, Şam yönetimi ile anlaştı

Erdoğan'ın uyarısının ardından YPG'den beklenen adım geldi
Markette oğlunu tekmeleyen babanın ifadesi ortaya çıktı

Markette oğlunu tekmeleyen vicdansız baba kendini böyle savundu
Aziz Yıldırım Yüksek Divan Kurulu toplantısına katılacak

Son kararını verdi! Yine günlerce konuşulacak
Burcu Biricik kızı Luna ile görüntülendi: Anne-kız benzerliği şaşırttı

Uzun süre sonra ilk kez kızıyla görüntülendi! Benzerlik şaşırttı
Kendi şarkısını duyunca dayanamadı! Sefo bornozuyla balkona fırladı

Dışarıdan gelen sesi duyan Sefo, bornozla balkona fırladı
Sibel Can torun sevincini yaşıyor

Haber ABD'den geldi! Sibel Can cephesinde büyük mutluluk
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.