Akdeniz Belediyesi Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Mersin'in Akdeniz ilçesinde belediye ekiplerince ilçede görev yapan muhtarlara ziyarette bulunuldu.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Muhtarlık İşleri Müdürü Ahmet Ünal ve beraberindekiler Kültür, Karacailyas, Şakir Gülmen ve Evren mahallelerinin muhtarlarını ziyaret etti.

Ziyaretlerde Ünal, mahallelerde yapacakları çalışmalar hakkında muhtarlara bilgi verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ünal, Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener'in talimatlarıyla muhtarlarla bir araya geldiklerini belirtti.

Ziyaretlerinin amacının ihtiyaçların yerinde tespitini sağlamak olduğunu ifade eden Ünal, şunları kaydetti:

"Muhtarlarımızın taleplerini doğrudan dinliyor ve çözüm için ilgili birimlerle irtibata geçerek gerekli adımları hızla atıyoruz. Muhtarlarımız, mahallelerimizin gözü, kulağı ve sesidir. Belediyemizin tüm ekipleri, mahallelerin ihtiyaçlarını öncelik sırasına göre belirleyip çözüm için sahada aktif biçimde görev yapmaktadır. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak, hizmeti her mahalleye eşit ve adil biçimde ulaştırmak için çalışmalarımız kararlılıkla devam ediyor. Akdeniz Belediyesi olarak, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak amacıyla hizmetlerimizi ilçemize bağlı 65 mahallenin tamamında eşitlik temelli bir anlayışla sürdürüyoruz."