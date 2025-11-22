Haberler

Akdeniz Belediyesi, Çevreye Zarar Verenlere Karşı Yasal İşlem Başlattı

Mersin'de Akdeniz Belediyesi, çevre kirliliği yaratan kişiler hakkında yasal mücadele başlattı. Hamidiye Mahallesi'nde inşaat atıkları döken şahıslar tespit edilerek, idari işlem başlatıldığı bildirildi.

MERSİN'de Akdeniz Belediyesi, bir yandan halk sağlığını korumak ve vatandaşlara temiz bir kent yaşamı sağlamak için çalışmalarını sürdürürken, çevreyi kirleterek vatandaşların sağlığını tehdit eden kişilere karşı da yasal mücadele veriyor.

Bu kapsamda Akdeniz Belediyesi tarafından, Hamidiye Mahallesi 4203 Sokak üzerindeki kaldırıma ve yola, plakası tespit edilen kamyonet tipi araca yükledikleri çuvallar dolusu moloz ve inşaat atığını döken; araç trafiğinin aksamasına yol açıp yayaları riske atan şahıslar hakkında idari işlem başlatıldı.Duyarlı bir vatandaşın cep telefonu ile çektiği görüntülerde, mini bir kamyonet ile söz konusu sokağa giren 2 kişinin, çuvallar dolusu inşaat ve moloz atığını kaldırıma ve sokakta bulunan çöp konteynerinin yanına bıraktıkları görülüyor. Görüntünün Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkililerine ulaşması üzerine, hem çevreyi kirleten hem de halk sağlığını tehdit eden bu kişiler hakkında yasal işlem ve idari yaptırım başlatılacak.Akdeniz Belediyesi, geçen haftalarda da çuvallar dolusu tekstil hurdasını, eski kıyafetleri veya benzeri atıkları çöp konteyneri veya kaldırımlara dökerek insan ve çevre sağlığını riske atan, kenti kirleten kişiler hakkında yasal ve idari işlem başlatmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
