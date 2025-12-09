Ladik Akdağ Kayak Merkezi'nde sis etkili oldu
Samsun'un Ladik ilçesindeki Akdağ Kayak Merkezi'nde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini yer yer 30 metreye kadar düşürdü. İlçe merkezinin de etkilendiği sis, kaydedildi.
Samsun'un Ladik ilçesindeki Akdağ Kayak Merkezi'nde yoğun sis etkili oldu.
İlçe merkezini de bir süre saran sis, görüş mesafesini olumsuz etkiledi.
Akdağ yolunda görüş mesafesi, sis nedeniyle yer yer 30 metreye kadar düştü.
İlçe merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Akdağ Kayak Merkezi'nde etkili olan sis, kamerayla kaydedildi.
Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel