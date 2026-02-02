Haberler

Erzurum-2466 rakımlı mesire alanında 'Hızek Fesktivali'

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'un Olur ilçesinde düzenlenen 'Hızek Festivali', katılımcılara eğlenceli anlar yaşattı. Davul zurna eşliğinde halaylar çekildi, kar tüneli ilgiyle karşılandı ve çocuklar kızak kayarak keyifli vakit geçirdi.

ERZURUM'un Olur ilçesinde deniz seviyesinden 2 bin 466 metre yükseklikteki Akdağ mesire alanında düzenlenen 'Hızek Festivali', renkli görüntülere sahne oldu.

Olur ilçesinin 2 bin 466 metre rakımlı sarıçam ormanlarıyla kaplı Akdağ mesire alanında düzenlenen Hızek Festivali, davul zurna eşliğinde çekilen halaylarla başladı. Festival alanında oluşturulan kar tüneli katılımcıların ilgi odağı oldu. Çocuklar belediye tarafından hazırlanan kızaklarla kayıp, doyasıya eğlenirken, velileri de onlara eşlik etti. Festival kapsamında Olur Belediyesi tarafından katılımcılara cağ kebabı ve çay ikramı yapıldı. Çocuklarıyla birlikte kızak kayan vatandaşlar, stres attıklarını söyledi. Nisanur Yıldırım, Olur'da düzenlenen kızak festivalinde eğlendiklerini söyledi.

Olur Belediye Başkanı Vedat Ergün, "Bu yıl ilkini düzenlediğimiz Akdağ Hızek Festivali, ilçemizin tanıtımı açısından büyük önem taşıyor. Kış mevsiminde, sömestir tatilinde öğrencilerimizin ve velilerimizin keyifli vakit geçirmesi amacıyla böyle bir etkinlik planladık" dedi.

Başkan Ergün, önümüzdeki yıllarda mevsim şartlarını gözetmeksizin mesire alanında daha kapsamlı etkinlikler düzenlemeyi hedeflediklerini belirtti.

Haber-Kamera: Dursun Murat AYDIN / OLUR(ERZURUM),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Terör örgütünden Şam yönetimine skandal liste! Türkiye'ye açık açık meydan okudular

Terör örgütünden Şara'ya skandal liste! Türkiye'ye meydan okudular
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Epstein dosyasında yeni perde; Bill Gates ile pandemi yazışmaları ortaya çıktı

Covid'den 3 yıl önce 'pandemi simülasyonu' hazırlamışlar
Pedofili dosyasında skandal diyalog: Sizin için küçük bir bebek getirebilirim, erkek mi kız mı?

Skandal mesaj ifşa oldu: Bir bebek getirebilirim, erkek mi kız mı?
Epstein dosyasından Putin çıktı! Veliahtını dahi belirlemişler

Epstein dosyasından Putin de çıktı! Veliahtını dahi belirlemişler
Gülben Ergen'den Epstein çağrısı: Dosyadaki Türkler açıklansın

Gülben Ergen'den dünyaya çok konuşulacak Epstein çağrısı
Epstein dosyasında yeni perde; Bill Gates ile pandemi yazışmaları ortaya çıktı

Covid'den 3 yıl önce 'pandemi simülasyonu' hazırlamışlar
Biri 44 diğeri 23 yaşında! Sokakta silahla vurulmuş halde ölü bulundular

Biri 44, diğeri 23 yaşında! Sokak ortasında cansız bedenleri bulundu
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı

Fena köşeye sıkıştı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı