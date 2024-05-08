Akciğer Nakli Merkezlerinin Sayısı Azalıyor

(ANKARA) -CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, akciğer nakli yapan merkezlerin sayısının son yıllarda 11'den 2'ye düştüğünü belirterek "İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Araştırma Hastanesi'nde nakil bölüm doktorları özlük haklarının düzenlenmesi, ekip ve ekipman yetersizliği, çalışma ortamı ve maddi imkansızlıklar gibi sebeplerle akciğer nakli amaçlı hasta alımını durdurdular. Sağlık personelleri daha iyi şartlarda hizmet sunmak amacıyla hasta alımını durdururken, hastalarımız da iktidarın başarısız sağlık politikalarından zor durumda kalıyor" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, akciğer nakli için sırada bekleyen 210'un üzerinde hastanın organ bulma kaygısının yanına ameliyat olamama riskinin de eklendiğini belirtti. İlgezdi, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Bir annenin feryadıyla Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastanelerinde yaşanan sorunlara karşı iktidarın üç maymunu oynadığı bir kez daha kanıtlandı. Bana ulaşan bir anne oğlunun akciğer nakli beklediğini ve nakil bekleyen 70 kişinin daha listede olduğunu ağlayarak anlattı. İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Araştırma Hastanesi'nde Nakil Bölüm doktorları özlük haklarının düzenlenmesi, ekip ve ekipman yetersizliği, çalışma ortamı ve maddi imkansızlıklar gibi sebeplerle akciğer nakli amaçlı hasta alımını durdurdular. Sağlık personelleri daha iyi şartlarda hizmet sunmak amacıyla hasta alımını durdururken, hastalarımız da iktidarın başarısız sağlık politikalarından zor durumda kalıyor.

"İKTİDARIN BİLİNÇSİZLİĞİ İNSAMIZI CANINDAN EDİYOR"

Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hasta alımları durdu. Akciğer nakil merkezlerin sayısı, son yıllarda 11'den ikiye kadar düşmüşken akciğer nakli için sırada bekleyen 210'un üzerinde hastanın organ bulma kaygısına, ameliyat olamama riski de eklendi. Çok değerli hocalar kamu hastanelerinden ayrılıyor. Bir hoca ayrılınca nakil ruhsatının kuralları yerine getirilemediği için merkezler işlevsiz kalıyor, kapanıyor. Hocalar nakil merkezlerinden ayrılacaklarını haber vermelerine rağmen yöneticiler gerekli önlemleri almıyor. Gidenlerin yerine yeni uzmanlar gelmiyor. Sağlık Bakanlığı uzmanların devlet hastanelerinden ayrılışlarını engelleyecek hiçbir çalışma içerisinde olmadığı için hastaların mağduriyetinin baş sorumlusudur. Hastalar ve yakınları zor durumda kalıyor. Yeni merkezlerin açılmasını gerekirken, mevcut nakil merkezleri yetersizlikler sebebiyle kapanıyor. İktidarın bilinçsizliği insanımızı canından ediyor."