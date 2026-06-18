Akçay Barajı'nın isale hattı istinat duvarıyla korunacak

Sakarya'daki Akçay Barajı'nın isale hattı, afet ve olası risklere karşı inşa edilecek istinat duvarıyla korunacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, uzun yıllardır risk oluşturan ve aynı zamanda içme suyunu Akçay Barajı'ndan Sakarya'ya taşıyan isale hattının geçtiği Sapanca'daki grup yolunda çalışma başlatıldı.

Memnuniye ve İkramiye mahalleleri arasındaki su ulaşımını sağlayan ve Akçay Barajı'ndan şehre su taşıyan isale hattının geçtiği lokasyonda afet risklerine karşı taş duvarlı önlem alınacak.

Bölgeye şehrin içme suyunu korumak adına inşa edilecek 120 metre uzunluğunda, 10 metre yüksekliğindeki istifli taş istinat duvarı, afetlere karşı "kalkan" görevi görecek.

İmalatların başladığı bölgede drenaj sistemiyle desteklenen taş dolgu uygulamalarıyla zemin güçlendirilerek bölgedeki heyelan riski azaltılacak.

Çalışmalar tamamlandığında bölgede üstyapı düzenlemelerine geçilerek grup yolunun daha dayanıklı, güvenli ve uzun ömürlü bir ulaşım aksına dönüştürülmesi planlanıyor.