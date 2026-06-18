Haberler

Akçay Barajı'nın isale hattı istinat duvarıyla korunacak

Akçay Barajı'nın isale hattı istinat duvarıyla korunacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'da Akçay Barajı'nın isale hattı, afet ve heyelan risklerine karşı 120 metre uzunluğunda, 10 metre yüksekliğinde taş istinat duvarıyla korunacak. Çalışmalar Sapanca'daki grup yolunda başladı.

Sakarya'daki Akçay Barajı'nın isale hattı, afet ve olası risklere karşı inşa edilecek istinat duvarıyla korunacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, uzun yıllardır risk oluşturan ve aynı zamanda içme suyunu Akçay Barajı'ndan Sakarya'ya taşıyan isale hattının geçtiği Sapanca'daki grup yolunda çalışma başlatıldı.

Memnuniye ve İkramiye mahalleleri arasındaki su ulaşımını sağlayan ve Akçay Barajı'ndan şehre su taşıyan isale hattının geçtiği lokasyonda afet risklerine karşı taş duvarlı önlem alınacak.

Bölgeye şehrin içme suyunu korumak adına inşa edilecek 120 metre uzunluğunda, 10 metre yüksekliğindeki istifli taş istinat duvarı, afetlere karşı "kalkan" görevi görecek.

İmalatların başladığı bölgede drenaj sistemiyle desteklenen taş dolgu uygulamalarıyla zemin güçlendirilerek bölgedeki heyelan riski azaltılacak.

Çalışmalar tamamlandığında bölgede üstyapı düzenlemelerine geçilerek grup yolunun daha dayanıklı, güvenli ve uzun ömürlü bir ulaşım aksına dönüştürülmesi planlanıyor.

Kaynak: AA / Uğur Subaşı
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı

İBB yöneticisi evinin önünden kaçırıldı
Büyük ters köşe! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü

F.Bahçe'de İsmail Kartal dönemi! İşte sözleşme süresi ve yardımcısı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsmail Kartal'dan ilk sözler! İşte sözleşme detayları ve ekibindeki isim

İsmail Kartal'dan ilk sözler! Sözleşme detayları da belli oldu
Camide uygunsuz davranışta bulunan diğer şüpheli de tutuklandı

Camide ilişkiye girerken yakalanan diğer şüpheli de tutuklandı
Akılalmaz olay! 20 yıl aradıkları kardeşlerinin öldüğünü mahkemede öğrendiler

20 yıllık gizem! Ölüm kaydı yok, mezar yeri yok, haber veren yok
İtalya'ya ait SAMP/T Hava Savunma Sistemi Konya'da konuşlandırıldı

Kuş uçurtmayacak! NATO'nun hava kalkanı o şehrimize kuruldu
Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın eşi o anları anlattı

Kaçırılan Erhan Karaal'ın eşi dehşet anlarını anlattı
Mardin'de hakkında 197 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Suç makinesi yakalandı! Hakkında 197 yıl hapis cezası vardı
Nagihan'a ne içirdiler? Survivor'da kafa karıştıran görüntü

Sosyal medya yıkılıyor! Acun Ilıcalı bu görüntüye ne diyecek?