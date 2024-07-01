Akçakoca Merkez Camisi, hayırsever iş insanının desteğiyle restore edilecek
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Selçuklu mimarisi tarzında inşa edilen Akçakoca Merkez Camisi, hayırsever iş insanının desteğiyle bakım ve onarımdan geçirilecek. Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Murat Bıyık, hayırseverin hazırlayacağı iki projeyi halkın tercihine sunacağını belirtti.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Selçuklu mimarisi tarzında inşa edilen Akçakoca Merkez Camisi, hayırsever iş insanının desteğiyle bakım ve onarımdan geçirilecek.
Akçakoca Merkez Camisi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Murat Bıyık, AA muhabirine, tadilat maliyetinin yüksek olması nedeniyle hayırsever iş insanı Burhan Özdemir ile görüştüklerini bildirdi.
Özdemir'in davetlerini kabul ettiğini aktaran Bıyık, caminin mimarisine uygun proje yapacağını kendilerine ilettiğini söyledi.
Bıyık, hayırseverin hazırlayacağı iki projeyi halkın tercihine sunacağını sözlerine ekledi.