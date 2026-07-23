Akçakoca'da olumsuz hava şartları nedeniyle denize girmek yasaklandı

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle denize girmek yasaklandı.

Sahile kıyısı olan Akçakoca ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı. Akçakoca Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "İlçemiz sahil ve plajlarında meydana gelen olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak amacıyla 23 Temmuz saat 13.00'ten itibaren denize girilmemesi kararı alınmıştır. Cankurtaran ekiplerimizin bayraklarla, sahil güvenlik unsurlarının sözlü uygulamalı olarak bildireceği uyarılara titizlikle uyulması ve vatandaşlarımızın alınan karar konusunda gerekli hassasiyeti göstermesini önemle rica ederiz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı