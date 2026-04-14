Şanlıurfa'da tahliye kanalına düşen 2 inek kurtarıldı
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, tahliye kanalına düşen 2 inek itfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde tahliye kanalına düşen 2 inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kırsal Şahinsoylu Mahallesi ile Kurudere Mahallesi'nde otlayan 2 inek tahliye kanalına düştü.
Uzun uğraşlara rağmen kurtarılamayan inekler için itfaiye ekiplerinden yardım talep edildi.
Her iki mahallede çalışma yapan ekipler, 2 ineği mahsur kaldıkları yerden kurtardı.
Kaynak: AA / Müslüm Etgü