Şanlıurfa'da 3 ev ile fabrikaya silahlı saldırı kamerada

Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde kimliği belirsiz kişilerin bir araçtan uzun namlulu silahlarla evler ve bir fabrikaya yönelik saldırı düzenlendi. Olayda can kaybı yaşanmazken, evler ve fabrikada hasar meydana geldi. Jandarma, şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı arama başlattı.

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, bir araçtan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından uzun namlulu silahlarla 3 ev ile fabrikaya saldırı düzenlendi. Saldırı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece geç saatlerde Baykuş Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalleye gelen plakasız araçtaki şüpheliler, uzun namlulu silahlarla yan yana bulunan 3 ev ile mahallenin karşısında yer alan bir fabrikaya peş peşe ateş açtı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede, evlere 34, fabrikaya ise 17 merminin isabet ettiği belirlendi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, evlerde ve fabrikada hasar oluştu. Saldırının ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için jandarma ekipleri, bölgede geniş çaplı arama ve inceleme çalışması başlattı. Kurşunlama anı ise çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
