Akçakale'de çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 7 kişi tedavi altına alındı. Yangın, evde bulunanlar ve çevredekilerin müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen 7 kişi, yakınları tarafından Akçakale Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan 7 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangın sonucu evde büyük hasar oluştu.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 7 kişi tedavi altına alındı.
Kırsal Pekmezli Mahallesi'ndeki tek katlı bir evde sobadan kaynaklı yangın çıktı.
Yangın, evde bulunanlar ve çevredekilerin müdahalesiyle söndürüldü.
Dumandan etkilenen, aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişi, yakınları tarafından Akçakale Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan 7 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yangın sonucu evde büyük hasar oluştu.