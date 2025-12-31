Trabzon'da Sera Gölü'ndeki restoranda çıkan yangın söndürüldü

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde Sera Gölü'ndeki bir restoranda çıkan yangında maddi hasar oluştu.

İlçedeki Sera Gölü kıyısındaki bir tesisin restoran bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kısa sürede büyüyen yangını çevresindeki diğer tesislere sıçramadan söndürdü.

Kullanılamaz hale gelen restoranda soğutma işlemi ve yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme devam ediyor.