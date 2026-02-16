Akçaabat'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 108'inci yıl dönümü kapsamında "Akçaabat'ın Muhacirlik ve Düşman İşgalinden Kurtuluş Hatıraları" konulu konferans düzenlendi.

Akçaabat Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Volkan Aksoy, Erol Günaydın Sanat Merkezi'ndeki programda muhacirlik yılları, işgal süreci ve kurtuluş mücadelesi sürecini aktardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Akçaabat'ın kurtuluş destanının, azmin inancın ve birlik ruhunun en güzel örneklerinden biri olduğunu belirtti.