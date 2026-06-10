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Akdeniz Belediyeler Birliği ile Türk Böbrek Vakfı koruyucu sağlık için işbirliği yapacak

Akdeniz Belediyeler Birliği ile Türk Böbrek Vakfı koruyucu sağlık için işbirliği yapacak
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Akdeniz Belediyeler Birliği ile Türk Böbrek Vakfı arasında koruyucu sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması için protokol imzalandı. Eğitim, panel ve farkındalık etkinlikleri düzenlenecek.

Akdeniz Belediyeler Birliği (AKBB) ile Türk Böbrek Vakfı (TBV) arasında koruyucu sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik işbirliği protokolü imzalandı.

AKBB'den yapılan açıklamaya göre, bir araya gelen Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı ve Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ile Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, protokole imza attı.

Protokol kapsamında, AKBB'ye üye belediyelerde koruyucu sağlık hizmetlerine yönelik eğitim, panel, sempozyum ve farkındalık etkinlikleri düzenlenecek.

Türk Böbrek Vakfının yürüttüğü "Böbrek Sağlığı İçin Beslenme ve Hayat Tarzı Önerileri" eğitim programı vatandaşlarla buluşturulacak. Eğitimlerde sağlıklı beslenme, yeterli su tüketimi, obeziteyle mücadele, diyabet ve hipertansiyon gibi böbrek sağlığını etkileyen konular ele alınacak.

Ayrıca uzmanların katılımıyla gerçekleştirilecek panel, sempozyum ve söyleşilerle toplumun sağlık okuryazarlığının artırılması hedefleniyor.

AKBB Başkanı Ercengiz, yerel yönetimlerin vatandaşlarla doğrudan temas kurabilen kurumlar olduğunu belirterek, koruyucu sağlık çalışmalarının daha geniş kitlelere ulaştırılmasının önem taşıdığını belirtti.

TBV Başkanı Erk ise kronik böbrek hastalığı ve buna yol açan risk faktörlerinin giderek arttığına dikkati çekerek, hastalık ortaya çıkmadan önce alınacak önlemlerin toplum sağlığı açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.

İşbirliğiyle koruyucu sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması, sağlık bilincinin artırılması ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının desteklenmesinin amaçlandığını vurgulayan Erk, "Projenin sağlık harcamalarının azaltılmasına ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlaması için çalışmalar yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Gülsem Adam
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