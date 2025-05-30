Akbank Günümüz Sanatçıları Ödülü Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

Akbank Günümüz Sanatçıları Ödülü Sergisi Sanatseverlerle Buluştu
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Akbank Sanat, 43 yıldır düzenlediği 'Akbank Günümüz Sanatçıları Ödülü' sergisini İstiklal Caddesi'ndeki binasında sanatseverlerle buluşturdu. Bu yıl 'dostluk' temasıyla oluşturulan sergide, 27 genç sanatçının eserleri sergileniyor. Küratör Ceren Erdem, dostluğu kişisel ve kolektif bir varoluş biçimi olarak ele alarak, doğa ve insan olmayan varlıklarla kurulacak bağların önemine vurgu yaptı.

Akbank Sanat'ın genç sanatçıları desteklemek amacıyla 43 yıldır düzenlediği "Akbank Günümüz Sanatçıları Ödülü" sergisi, Akbank Sanatın İstiklal Caddesi'ndeki binasında sanatseverlerle buluştu.

Akbank Sanattan yapılan açıklamaya göre, Akbank Sanat ve Resim ve Heykel Müzeleri Derneği işbirliğiyle hazırlanan serginin küratörlüğünü bu yıl Ceren Erdem üstlendi.

Bu yıl "dostluk" kavramını merkeze alan sergi, jüri değerlendirmesi sonucunda seçilen 27 genç sanatçının eserlerini bir araya getiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen küratör Ceren Erdem, serginin konsepti ile ilgili "Bu sergide dostluğu yalnızca duygusal bir bağ değil, yaşamsal bir örgütlenme biçimi olarak ele alıyoruz. Başvuran ve seçilen işlerde doğayla ve insan olmayan varlıklarla bağ kurma arzusu açıkça görülüyor. Sergi, dostluğu politik ve ekolojik bir eylem alanı olarak düşünmeye, dayanışma, paylaşım ve ortak varoluşun yeni yollarını birlikte keşfetmeye davet ediyor." ifadelerini kullandı.

Serginin hazırlık süreciyle ilgili bilgi veren Erdem, şunları kaydetti:

"Bu sergiyi kurgularken dostluğu hem kişisel hem de kolektif bir varoluş biçimi olarak düşündük. Doğayla, hayvanlarla, nesnelerle ve insan olmayan varlıklarla kurduğumuz bağların içtenliğini ve gücünü görünür kılmak istedik. Dostluğu yalnızca bir his değil, dünyayla başka türlü bir ilişki kurmanın, birlikte yaşamanın bir yolu olarak ele alıyoruz."

Sergide, Dilara Altınkepçe Arslan, Bora Aşık, Ceren Aydoğdu, Dilruba Balak, İrem Bekmezci, Defne Cemal, Başak Çolak, Tuğba Demirbaş, Buse Elçi, Ömer Tevfik Erten, Hüseyin Güler, Zeynep Habiboğlu, İsmail İfşa, Özge Kahraman, Zeynep Kılınç, Begüm Malkoçlar, Betül Odabaşı, Selin Özçiftçi, Yeşim Özkan, Özge Öztürk Şimşek, Deniz Özuygur, Heper Sayar, İrem Sür, Sevgi Tunçbilek, Bengisu Üstay, Rüken Delal Yıldız ve Engin Deniz Zabcı'nın eserleri yer alıyor.

Akbank 43. Günümüz Sanatçıları Ödülü Sergisi ile ilgili detaylı bilgi için "www.akbanksanat.com" adresi ziyaret edilebilir.

Sergi, 31 Temmuz'a kadar görülebilecek.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
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