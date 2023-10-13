Hafif ticari araç, akaryakıt tankeriyle çarpıştı: 4 ölü, 3 yaralı

Osmaniye'de düğün için Antalya'nın Alanya ilçesine gitmekte olan hafif ticari araç, akaryakıt tankeriyle çarpıştı. Kazada hafif ticari araçta bulunan 4 kişi yaşamını yitirdi.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, akaryakıt tankeriyle çarpışan ve düğün için Antalya'nın Alanya ilçesinden kente gelen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

AKARYAKIT TANKERİYLE ÇARPIŞTI

Kaza, saat 18.30 sıralarında Bahçe- Nurdağı karayolu Kızlaç mevkisinde meydana geldi. Ökkeş Ceylan yönetimindeki 07 BHE 526 hafif ticari araç, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FV 7870 plakalı akaryakıt tankeriyle çarpıştı.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hafif ticari araç içerisindeki Rabia Ceylan, Hüsne Ceylan, Merve Gülsoy ve Asmina Gülsoy'un yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekipleri, kazada yaralanan sürücü Ceylan ile beraberindeki Ali Gülsoy ve Almina Gülsoy'u ise hastaneye kaldırdı. Kazada yaşamını yitiren 4 kişinin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Öte yandan, hafif ticari araçta bulunanların düğün için Antalya'nın Alanya ilçesinden kente geldikleri öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, tanker sürücüsü gözaltına alındı.