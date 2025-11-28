Akaryakıt İstasyonunda Kafa Atma ve Yumruklama Olayı

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde G.Ö., akaryakıt istasyonu çalışanı M.E.S.'ye kafa attı ardından yumrukladı. O anlar, akaryakıt istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 26 Kasım günü saat 04.30 sıralarında Çayırova ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. G.Ö., bilinmeyen bir nedenle akaryakıt istasyonu görevlisi M.E.S.'ye kafa attı. G.Ö. ardından M.E.S.'yi yumrukladı, durumu fark eden akaryakıt istasyonundaki diğer çalışan araya girdi. G.Ö.'nün arkadaşının da dahil olması ile saldırgan, sakinleştirilmeye çalışıldı. Daha sonra G.Ö. tekrar M.E.S.'ye yöneldi. M.E.S. de koşarak akaryakıt istasyonun dışına çıktı. Öte yandan olay, akaryakıt istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler sonrası polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.