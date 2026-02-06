Trakya Üniversitesinde Akademik Yaşamda Tam İyilik Hali Çalıştayı düzenlenecek

Trakya Üniversitesi tarafından Akademik Yaşamda Tam İyilik Hali Çalıştayı gerçekleştirilecek.

Balkan Kongre Merkezi'nde 20 Şubat Cuma günü düzenlenecek çalıştayda açılış konuşmalarını, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler ile rektör yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir ve Prof. Dr. Mustafa Tan yapacak.

Çalıştayın ilk oturumu, "Akademik Yaşamda ve Kurumsal Düzeyde Tam İyilik Hali" başlığıyla gerçekleştirilecek. Oturumda, akademik yaşamda tam iyilik halinin kavramsal çerçevesi ve kurumsal politikalar ele alınacak.

İkinci oturumda ise iyilik hali alanındaki örnek uygulamalar katılımcılarla paylaşılacak.

Akademisyen, öğrenci ve idari personel çalışma grupları ayrı salonlarda atölye çalışmalarını yürütecek.

Atölye çalışmalarının ardından çalışma grubu başkanlarının rapor sunumları yapılacak.