Haberler

AK Partili Zorlu, Güvenlik Korucuları ve Şehit Gazi Aileleri Federasyonu ile görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AK Partili Zorlu, Güvenlik Korucuları ve Şehit Gazi Aileleri Federasyonu ile görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, Güvenlik Korucuları ve Şehit Gazi Aileleri Federasyonu yöneticileriyle bir araya geldi.

(ANKARA) - Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, Güvenlik Korucuları ve Şehit Gazi Aileleri Federasyonu yöneticileriyle bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, Güvenlik Korucuları ve Şehit Gazi Aileleri Federasyonu yöneticileriyle bir araya geldi. Zorlu, konuya ilişkin sosyal medya hesabından "Güvenlik Korucuları ve Şehit Gazi Aileleri Federasyonu ile bir araya gelerek bölgedeki son gelişmeleri, korucularımızın görüş ve taleplerini değerlendirdik. Terörle mücadelede büyük hizmetleri olan Güvenlik Korucularımız ve onların haklarını korumak her zaman görevimizdir. Bu vesileyle vatanımız için canını ortaya koyan şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum" açıklamasında bulundu.

Kaynak: ANKA
Bu haber 11 sitede yayınlandı.
Film değil gerçek! Öğrencilerle polis sokakta karşı karşıya geldi

Avrupa ülkesi kaosa sürükleniyor! Bu görüntüler bir filmden değil
Yok artık daha neler! Bu yapılan Boupendza'nın kemiklerini sızlatacak

Bu yapılan Boupendza'nın kemiklerini sızlatacak
Moda devi Bryn Walker'ın kurucusu ve eşi evlerinde ölü bulundu

Kriptoda büyük kayıp, ardından iki ölüm! Modacı çiftin hazin sonu
8 öğrencinin bıçaklandığı ortaokuldan ilk görüntüler

8 öğrencinin bıçaklandığı ortaokuldan ilk görüntüler
Nevşehir'de drift atan sürücü 15 dakikada aracını parçaladı! Radyatör suyu ele verdi

Ceza yememek için aracını 15 dakikada söktü! O detay ele verdi
Ahmet Çakar'dan Hacıosmanoğlu için olay itiraf: Allah belamı versin, 50 defa pişmanım

Hacıosmanoğlu için olay itiraf: Allah belamı versin, 50 defa pişmanım
Şamil Tayyar, Kaya çiftine sordu: 1,86 milyar iade edildi, 147 milyon neden kaldı?

1,86 milyarlık iadede 147 milyon detayı! AK Partili isim: Neden kaldı?
Okan Buruk'tan bomba Batrakov kararı

Galatasaray'da bomba Batrakov kararı