AK Partili Zorlu, Güvenlik Korucuları ve Şehit Gazi Aileleri Federasyonu ile görüştü

(ANKARA) - Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, Güvenlik Korucuları ve Şehit Gazi Aileleri Federasyonu yöneticileriyle bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, Güvenlik Korucuları ve Şehit Gazi Aileleri Federasyonu yöneticileriyle bir araya geldi. Zorlu, konuya ilişkin sosyal medya hesabından "Güvenlik Korucuları ve Şehit Gazi Aileleri Federasyonu ile bir araya gelerek bölgedeki son gelişmeleri, korucularımızın görüş ve taleplerini değerlendirdik. Terörle mücadelede büyük hizmetleri olan Güvenlik Korucularımız ve onların haklarını korumak her zaman görevimizdir. Bu vesileyle vatanımız için canını ortaya koyan şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum" açıklamasında bulundu.

Kaynak: ANKA