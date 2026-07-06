AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Memmedov ile görüştü
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, görev süresi sona eren Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov'u uğurladı. Zorlu, sosyal medyada yaptığı paylaşımda iki ülke arasındaki ilişkilerin önemine vurgu yaparak, Memmedov'a yeni görevinde başarılar diledi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, görev süresinin sona ermesi dolayısıyla veda ziyaretinde bulunan Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov ile bir araya geldi.
Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye ile can Azerbaycan'ın yükselen ilişkilerinde önemli bir döneme tanıklık eden Ankara Büyükelçisi Sayın Reşad Memmedov'u görev süresinin dolmasının ardından uğurladık. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, Maveraünnehir'de üstleneceği yeni sorumluluk için başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.