AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç huzurevini ziyaret etti

Ak Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, Kurban Bayramı dolayısıyla Ardahan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Koç, huzurevi sakinleriyle bir araya gelerek bir süre sohbet etti ve bayramlarını kutladı.

Burada konuşan Koç, Kurban Bayramı'nın birlik, beraberlik, dayanışma ve paylaşma duygularının en yoğun yaşandığı günlerden biri olduğunu söyledi.

Bayramların büyükleri ziyaret etmek ve onların hayır dualarını almak için önemli bir fırsat olduğunu belirten Koç, "Bugün huzurevimizdeki büyüklerimizle bir araya gelerek bayram sevincini paylaşmak istedik. Bizleri bugünlere ulaştıran, hayat tecrübeleriyle yol gösteren büyüklerimiz başımızın tacıdır. Onların her zaman yanında olmak, ihtiyaçlarıyla yakından ilgilenmek hepimizin sorumluluğudur. Tüm büyüklerimizin ve vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı kutluyor, sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum." dedi.

Ziyarette Koç'a, AK Parti İl Başkanı Hakan Aydın da eşlik etti.