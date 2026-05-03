AK Partili İnan: Çeşme Projesi ile 2 senede 20 milyar TL'yi İzmir'e getireceğiz

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği 27. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Balçova'da bir otelde yapıldı. Toplantıya AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir Milletvekilleri Mehmet Kasapoğlu, Ceyda Bölünmez Çankırı, Mahmut Atilla Kaya, Yaşar Kırkpınar, CHP İzmir Milletvekilleri Deniz Yücel, Ümit Özlale, Tuncay Özkan, MHP Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, partilerin il başkanları, çok sayıda bürokrat ve oda üyesi katıldı.

'İZMİR'İN KAYBEDECEK BİR 3 SENESİ DAHA YOK'

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, genel kurulda yaptığı konuşmada yerel yönetime eleştirilerde bulunu, "Tabela ücretlerini, işgaliye paralarını tıkır tıkır tahsil ediyorsunuz. Kusura bakmayın beyler; belediye olarak esnaftan her türlü ücreti aldığınız yerde, İzmirli esnafın çöpünü de toplayacaksınız, esnafın bulunduğu sokağın asfaltını da yapacaksınız, esnafın dükkanlarının yollarını da o çukurlardan kurtaracaksınız. İzmir'de kavga değil, dayanışma istiyoruz. Ama kusura bakmayın; kendi gölgesiyle bile kavga eden bir Büyükşehir Belediye Başkanıyla, İzmirli hemşehrilerimizin bize verdiği o milletvekilliği görevini heba edecek değiliz. Zaten mensubu olduğu siyasi parti de önümüzdeki dönem bu isimle devam etmeyeceklerini her dost ortamında açıkça ilan ediyor. O nedenle biz de onlara diyoruz ki: Madem bu arkadaş sizin cephenizde de sınıfta kaldı; bize bir tane muhatap verin. İzmir'in sorunlarını, esnafın sıkıntılarını konuşalım. Hükümetle ilgili bir sorun olduğunda çoğunuz bizi arıyorsunuz. Mesele İzmir ise biz bunu emir telakki edip bizzat ilgileniyoruz. Ama söz konusu belediye olunca, yerel yönetimler olunca; ben İzmir esnafının sıkıntısını çözecek, muhatap alınacak 'bir adam' bulamıyorum. İnşallah 3 sene sonra sandıkta bu sıkıntıyı kökten çözeceğiz. Ama bu güzel İzmir'in kaybedecek bir 3 senesi daha yok" dedi.

'LİMAN TAM KAPASİTE ÇALIŞACAK'

Milletvekili İnan, "İzmir Limanı Araplara satılıyor" dediler. Ne oldu? Varlık Fonu ve Albayraklar Grubu; yani bizim kendi yerli sermayemiz limanı işletmeyi devralıyor. Oraya milyarlık altyapı yatırımı yapılacak. Şehrin içine yıllardır bir hançer gibi saplanan o limanı tekrar şehirle barıştıracağız. Bu CHP'lilerin hiç istemediği o güzel şey olacak. Liman tam kapasite çalışacak. Esnaf kazanacak, liman kazanacak, İzmir kazanacak. Baktılar diğer yalanları tutmuyor, yine yalan makineleri ortaya çıktı ve İzmir Çevre Yolu'nun özelleştirileceğini iddia ettiler. Dertleri sabahtan akşama direksiyon sallayan taksiciyi, nakliyeciyi, esnafı paniğe sürüklemek. Ama yalanları anında ellerinde patladı. Ben de bu iftiralara karşı ilk günden çok net cevabımı verdim; 'Müthiş iddia değil, müthiş yalan' dedim. İzmir Çevre Yolu'nun ücretli olacağı külliyen iftiradır. Karayolları Genel Müdürlüğümüz de noktayı koydu" diye konuştu.

Çankaya Otoparkı'na da değinen İnan, "Sizin niyetinizi çok iyi biliyoruz. Meslek Fabrikası'nda tam 4 kere tahliye kararı varken, o kararı çiğnemek için elinden geleni ardına koymayanlar; konu Çankaya Otoparkı olunca, konu esnafın ekmeği olunca birden hukuku hatırlayıp 'Yargı kararı var, işletemeyiz' diyorlar. Sevsinler sizin adalet anlayışınızı. İzmirli gerçeği bilsin. Otoparkın yüzde 46,5'i belediye, yüzde 46,5'i vakıflar, yüzde 7'si Ziraat Bankası'nın. İşletme ve sorunu çözme yetkisi belediyede olduğu için diğer kurumlar: 'Alın yetkiyi, projeyi çizin' diyorlar" dedi.

'ÇEŞME PROJESİ İÇİN TÜM ENGELLERİ AŞACAĞIZ'

Konuşmasında İzmir ticareti için büyük önem verdikleri bir projeden de söz eden AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, şöyle devam etti: "İzmir'i şaha kaldıracak dev bir adımı konuşmanın vaktidir. İzmir ticareti için, esnafımızın cebinin dolması ve büyümesi için önümüzde acil ve tek bir gündem var, o da Çeşme Projesi'dir. Her sene tam 2 milyar doları İzmir ticaretine kazandıracak devasa bir projeden bahsediyorum. Eğer bu projeyi el birliğiyle hayata geçirirsek, sadece 2 sene içerisinde 20 milyar TL yatırımı doğrudan İzmir'e getireceğiz. İzmir'i dünyaya çok farklı, doğrudan bağlayacağız. En önemlisi 100 bin İzmirli gencimize 2 sene içinde iş, AŞ sağlayacağız. Buradan tüm siyasi partilere açık çağrı yapıyorum. Gelin bu işe destek verin. Siyasi çekişmeleri bir kenara bırakın, hep beraber bu şehrin geleceğini değiştireceğimiz ortak bir eserimiz olsun. Biz tüm gücümüzle bu projeye inandık ve İzmir için tüm engelleri aşacağız."

'SATIN ALMADA DÜNYANIN 11'İNCİ EKONOMİSİYİZ'

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar da konuşmasında "20 yıl önce Türkiye ekonomisine baktığımızda gayri safi milli hasılamız sadece 236 milyar dolardı. Yine milli gelir kişi başı 2 bin 500 dolar civarındaydı. Türkiye özellikle gelişmekte olan ülkeler grubundaydı. Bugün çok gelişmiş ülke grubu içerisinde yer alıyoruz. Dünya ticaretine baktığımızda Türkiye'nin dünya ticaretinden aldığı pay yüzde 200 oranında arttı. Yine 22 çeyrektir ülkemiz kesintisiz bir şekilde büyüyor. Yine satın alma paritesi açısından baktığımızda dünyanın 11. ekonomisiyiz. Reel ekonomi açısından baktığımızda da yine dünyanın 16. ekonomisiyiz" ifadelerini kullandı.

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, esnafın katı atık bedeli nedeniyle zor durumda olduğunu söyleyip "Büyükşehir de ilçe belediyeler de elinizde. İzmir'in sırtına büyük bir yük olmuştur. Bunu hisseden esnaf teşkilatı" diye konuştu.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın da toplantıda bulunması gerektiğini dile getirip, "Bugün 235 bin esnafı olan İzmir'in belediye başkanı yok. Ortak akılla hizmet edeceksek işte buradayız. Esnafın ablası olarak her zaman canla başla çalışacağımıza söz veriyorum" dedi.

'CHP OLARAK ÜSTÜMÜZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ'

Partisinin vekilleri adına genel kurulda bir konuşma yapan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, göreve gelmeleri halinde bir esnaf bakanlığı kuracaklarını söyledi. Özkan, "SGK ve Bağkur borçlarında uzun vadeli yapılandırma, esnafın da makul şartlarla krediye ulaşabilmesi, küçük esnafa özel düşük faizli işletme sermayesi kredisi, zincir market, AVM ve dijital platformlara karşı adil rekabet düzeninin sağlanması için yapılacak düzenlemeleri iktidardaki kardeşlerim getirdikleri takdirde imzalayacağız. Hiçbir engel yoktur bizim açımızdan. Bize düşen sorumluluklar da var. Belediye harçları, işgaliye, tabela ve ruhsat işlerinde sadeleşme gibi. Bunu belediye başkanı arkadaşlarımızla görüşüyoruz. Belediye hizmetlerinde aksama olmaması için size söz veriyoruz. Kemeraltı için otopark, güvenlik, temizlik ve atık programı için üstümüze düşeni yapacağız" dedi.

'TÜRKİYE'YE ÖRNEK MESLEKİ EĞİTİM ÇALIŞTAYI'

Faaliyet raporu olarak hazırlanan kısa filmin izletilmesinin ardından konuşan İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Ata da göreve geldikleri günden bugüne kapalı kapılar ardında karar almadıklarını ifade edip, "2023'de bu görevi devraldığımızda sözler verdik. Birliği gerçek anlamda bir çatı haline getirdik. Aidat yükü altında ezilen odalara nefes olduk. Oda başkanlarını sahipsiz bırakmadık. Kaynakları teşkilata kazandırdık. Eğitim ve istihdam projeleri geliştirdik. Türkiye'ye örnek olacak mesleki eğitim çalıştayı düzenledik. Esnafın sorununu yerelde kıyasıya savunduk. Yapılan protokollerle dijitalleşme e-ticaret alanında esnafa özel platform altyapısını kurduk. Tüm siyasi partiler ile sorunları çözmek için bir araya geldik. Esnafın sorununu Ankara'ya taşıdık. Gençleri bu mesleklere yeniden özendirmek gerekir. Yeniliğe ayak uydurmak gerekir. Bizim yolumuz nettir. Kökü ahilikte, gözü gelecekte olan bir anlayıştır. Kıymetli başkanlarım ve yöneticilerim bugün sizlerden yalnızca oy istemiyorum. Yol arkadaşlığı istiyorum" dedi.

Konuşmaların ardından oy kullanma işlemine geçildi. Mevcut Başkan Yalçın Ata'nın tek aday olduğu genel kurulda İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği'ne bağlı 128 oda ve 235 bin esnafı temsil eden delegeler sandık başına gitti.

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı