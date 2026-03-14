AK Partili Ali Şahin: Netanyahu Mescid-i Aksa'yı yıkmak için bu savaşı peydahladı

AK Partili Ali Şahin: Netanyahu Mescid-i Aksa'yı yıkmak için bu savaşı peydahladı Haber Videosunu İzle
AK Partili Ali Şahin: Netanyahu Mescid-i Aksa'yı yıkmak için bu savaşı peydahladı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Haberler.com yayınına katılan AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Netanyahu'nun "Hepimiz krallığa ulaşacağımızı, Mesih'in dönüşüne tanıklık edeceğimizi kabul ediyoruz" açıklamasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Netanyahu veya İran'daki Siyonist çete, Mescid'i Aksa'yı yıkmak için bu savaşı peydahladılar. Bunun kolay olacağını düşünmüyorum. Mescid-i Aksa İslam aleminin kırmızı çizgisidir" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun son açıklamaları ABD- İsrail ile İran Savaşı'ndaki gerilimi daha da tırmandırırken, AK Parti Gaziantep Milletvekili ve NATO Parlamenter Asamblesi Üyesi Ali Şahin’den dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Haberler.com yayınında konuşan Şahin, İsrail’in uzun yıllara dayanan hedefinin Mescid-i Aksa olduğunu savunarak, savaşın arkasındaki asıl niyetin bu olduğunu söyledi.

NETANYAHU'DAN GÜNDEM YARATAN İFADELER: KRALLIĞA ULAŞACAĞIZ

Netanyahu’nun “Hepimiz, krallığa ulaşacağımızı, Mesih’in dönüşüne tanıklık edeceğimizi kabul ediyoruz. Ancak bu, önümüzdeki perşembe gerçekleşmeyecek” sözleri geniş yankı uyandırdı. Netanyahu'nun bu sözleri "Hedefinde Mescid-i Aksa'yı yıkmak var" iddialarını beraberinde getirdi.

"MESCİD'İ AKSA'YI YIKMAK İÇİN SAVAŞI PEYDAHLADILAR"

Haberler.com yayınında sunucu Melis Yaşar'ın sorularını yanıtlayan Ali Şahin, Netanyahu’nun açıklamalarının yalnızca siyasi bir mesaj olmadığını, daha derin bir zihniyetin dışa vurumu olduğunu ifade etti. Şahin, "Mescid'i Aksa'yı yıkmak için bu savaşı peydahladılar" dedi.

Yaşanan savaşın bu düşüncenin sonucunda gerçekleştiğini savunan Şahin şu ifadeleri kullandı:

"Netanyahu yaptığı açıklamayla İran rejimini güçlendirdi ve İran halkını birleştirdi. İsrail'i ortak tehdit olarak ilan ederek Şii ve Sünni dünyayı birleştirmiş oldu. İsrail'in şuuraltında Mescid'i Aksa'yı yıkarak Süleyman Mabedi'ni tekrar inşa etmek gibi kadim bir hayali var. Bu, bu savaşın bir sonucu değil. Aslında bugünkü savaş o düşüncenin bir sonucu. Bugün İran Savaşı'nın sonucu olarak Netanyahu veya İran'daki Siyonist çete, Mescid'i Aksa'yı yıkarak Süleyman Mabedi'ni inşa etmek istemiyor. Süleyman Mabedi'ni inşa etmek ve Mescid'i Aksa'yı yıkmak için bu savaşı peydahladılar. Bunun kolay olacağını düşünmüyorum. Böyle bir düşünce bütün İslam alemini harekete geçirmek demektir. Mescid-i Aksa İslam aleminin kırmızı çizgisidir"

Çağla Taşcı
Çağla Taşcı
8 yaşındaki çocuğun 7 yıllık esareti! Çöp yığınları arasında bulundu

8 yaşındaki çocuğun 7 yıllık esareti! Çöp yığınları arasında bulundu
ABD, adım adım kara savaşına hazırlanıyor! Asker sayısı arttı, savaş gemisi de geliyor

Adım adım kara savaşı! Asker sayısı arttı, savaş gemisi de geliyor
Savaşta bir ilk! ABD ve İsrail'in ardından bir ülke daha İran'a saldırdı

ABD ve İsrail'in ardından bir ülke daha İran'a saldırdı
Kara operasyonunun ilk sinyali! 2 bin 500 ABD askeri yola çıktı

İran savaşında en kanlı aşama! ABD beklenen hamleyi yaptı
Savaşta 15. gün! İran'ın Hark Adası vuruldu, ABD'nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi

İran petrolünün kalbi vuruldu, ABD 5 savaş uçağını daha kaybetti
İsrailli yetkililerin evleri vuruldu, alevler geceyi aydınlattı

Devlet yetkililerinin evleri vuruldu, alevler geceyi aydınlattı
İlber Ortaylı, Fatih Sultan Mehmet'i böyle anlatmıştı! Son sözü ders niteliğinde

Fatih Sultan Mehmet'i böyle anlatmıştı! Son sözü ders niteliğinde
Kara operasyonunun ilk sinyali! 2 bin 500 ABD askeri yola çıktı

İran savaşında en kanlı aşama! ABD beklenen hamleyi yaptı
Mamdani New York'a 'LGBTQIA+ İşleri Ofisi' kurdu! Başına trans kadın getirdi

New York'un Müslüman belediye başkanı LGBT ofisi kurdu
Trabzon'da imamdan hutbe sırasında telefonla ilgilenen cemaate tepki

Cemaat, imamı çıldırttı