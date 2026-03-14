AK Partili Ali Şahin: Netanyahu Mescid-i Aksa'yı yıkmak için bu savaşı peydahladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun son açıklamaları ABD- İsrail ile İran Savaşı'ndaki gerilimi daha da tırmandırırken, AK Parti Gaziantep Milletvekili ve NATO Parlamenter Asamblesi Üyesi Ali Şahin’den dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Haberler.com yayınında konuşan Şahin, İsrail’in uzun yıllara dayanan hedefinin Mescid-i Aksa olduğunu savunarak, savaşın arkasındaki asıl niyetin bu olduğunu söyledi.

NETANYAHU'DAN GÜNDEM YARATAN İFADELER: KRALLIĞA ULAŞACAĞIZ

Netanyahu’nun “Hepimiz, krallığa ulaşacağımızı, Mesih’in dönüşüne tanıklık edeceğimizi kabul ediyoruz. Ancak bu, önümüzdeki perşembe gerçekleşmeyecek” sözleri geniş yankı uyandırdı. Netanyahu'nun bu sözleri "Hedefinde Mescid-i Aksa'yı yıkmak var" iddialarını beraberinde getirdi.

"MESCİD'İ AKSA'YI YIKMAK İÇİN SAVAŞI PEYDAHLADILAR"

Haberler.com yayınında sunucu Melis Yaşar'ın sorularını yanıtlayan Ali Şahin, Netanyahu’nun açıklamalarının yalnızca siyasi bir mesaj olmadığını, daha derin bir zihniyetin dışa vurumu olduğunu ifade etti. Şahin, "Mescid'i Aksa'yı yıkmak için bu savaşı peydahladılar" dedi.

Yaşanan savaşın bu düşüncenin sonucunda gerçekleştiğini savunan Şahin şu ifadeleri kullandı:

"Netanyahu yaptığı açıklamayla İran rejimini güçlendirdi ve İran halkını birleştirdi. İsrail'i ortak tehdit olarak ilan ederek Şii ve Sünni dünyayı birleştirmiş oldu. İsrail'in şuuraltında Mescid'i Aksa'yı yıkarak Süleyman Mabedi'ni tekrar inşa etmek gibi kadim bir hayali var. Bu, bu savaşın bir sonucu değil. Aslında bugünkü savaş o düşüncenin bir sonucu. Bugün İran Savaşı'nın sonucu olarak Netanyahu veya İran'daki Siyonist çete, Mescid'i Aksa'yı yıkarak Süleyman Mabedi'ni inşa etmek istemiyor. Süleyman Mabedi'ni inşa etmek ve Mescid'i Aksa'yı yıkmak için bu savaşı peydahladılar. Bunun kolay olacağını düşünmüyorum. Böyle bir düşünce bütün İslam alemini harekete geçirmek demektir. Mescid-i Aksa İslam aleminin kırmızı çizgisidir"