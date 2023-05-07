AK Partili adaydan İmamoğlu'na saldırı sonrası tepki çeken paylaşım: Sen her övgüye layıksın Erzurum

AK Parti Erzurum Milletvekili Adayı Mehmet Emin Öz'ün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yapılan saldırısı sonrası yaptığı paylaşım tepki çekti. "Sen her övgüye layıksın Erzurum" ifadelerini kullanan Öz, daha sonra paylaşımını kaldırdı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitinginde olaylar çıktı. Bir grup İmamoğlu'nun otobüsünü ve alandakileri taşladı. Saldırıda bazı vatandaşlar yaralandı.

OLAYLAR 19.30'A KADAR DEVAMETTİ

Bu esnada Millet İttifakı'na dahil partililer ve protestocular arasında gerginlik ve karşılıklı sataşmalar başladı. Polis yer yer karşı karşıya gelen gruplara müdahale etmek zorunda kaldı. Saat 19.30'a kadar devam eden gerginlik ve protestolara zaman zaman polis güç kullanmak zorunda kaldı.

AK PARTİLİ VEKİLDEN TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM

Olayların yaşandığı anda AK Parti Erzurum Milletvekili Adayı Mehmet Emin Öz'den tepki çeken bir paylaşım geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün İstanbul mitinginde Erzurum'a ilişkin söylediği sözlerden bir kesit paylaşan Öz, paylaşımında, "Sen her övgüye layıksın Erzurum" ifadelerini kullandı. Öz daha sonra paylaşımını kaldırdı.