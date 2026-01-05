Haberler

AK Parti Yozgat'ta 3 bin 981 yeni üye kazandı

AK Parti Yozgat İl Başkanı Hasan Kandemir, geçen yılın mayıs ayından bu yana 3 bin 981 kişinin partiye katıldığını açıkladı. Yozgat, İç Anadolu Bölgesi'nde hedeflenen üye sayısına ulaşan iller arasında yer alıyor.

Ak Parti Yozgat İl Başkanı Hasan Kandemir, kentte geçen yılın mayıs ayından bu yana 3 bin 981 kişinin AK Parti'ye üye olduğunu söyledi.

Kandemir, partisinin il binasında düzenlediği basın toplantısında, AK Parti'nin Yozgat'taki üye çalışmaları hakkında bilgi verdi.

İlde geçen yılın mayıs ayından bu yana 3 bin 981 kişinin AK Parti'ye üye olduğunu anlatan Kandemir, bu katılımı önemsediklerini dile getirdi.

Yozgat'ın İç Anadolu Bölgesi'nde hedeflerini yakalayan iller arasında yer aldığını ifade eden Kandemir, üye çalışmalarını il teşkilatının tüm kademeleriyle koordineli şekilde yürüttüklerini, gelecek yıllarda da durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

AK Parti Yozgat İl Teşkilat Başkanı Kazım Emiroğlu Şimşek ise AK Parti'nin Türkiye genelindeki üye sayısının 664 bin 568 kişi artarak 11 milyon 543 bin 301'e ulaştığını söyledi.

Artışın AK Parti'nin toplum nezdindeki güçlü karşılığını ortaya koyduğunu vurgulayan Şimşek, partinin kurulduğu günden bu yana siyaseti milletin gündeminden koparmadan yürüttüğünü ifade etti.

