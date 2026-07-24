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Arvas'tan Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı

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AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ak Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Arvas, mesajında, basının doğru, tarafsız ve ilkeli habercilik anlayışıyla kamuoyunun aydınlatılmasında, toplumsal hafızanın oluşmasında ve vatandaşların doğru bilgiye ulaşmasında önemli bir görev üstlendiğini belirtti.

Basın mensuplarının kamu yararını gözeterek yürüttüğü çalışmalarla ülkeye değerli katkılar sunduğunu ifade eden Arvas, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde inşa edilen Türkiye Yüzyılı vizyonunda, şeffaf yönetim, etkin iletişim ve doğru bilginin zamanında toplumla buluşması temel önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Bu hedeflere ulaşma yolunda, doğru ve sorumlu habercilik anlayışıyla görev yapan basın kuruluşlarımız ve gazetecilerimiz, milletimiz ile devletimiz arasında güçlü bir iletişim köprüsü vazifesi görmektedir. AK Parti olarak milli iradeyi esas alan siyaset anlayışımız doğrultusunda, basını toplumsal hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri olarak görüyor, kamu yararını önceleyen, etik değerlere bağlı, ilkeli ve sorumluluk sahibi gazeteciliğin ülkemizin gelişimine ve toplumsal birlikteliğimize sunduğu katkıyı büyük bir değer olarak kabul ediyoruz."

Kaynak: AA
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