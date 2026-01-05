Haberler

AK Parti'nin Trabzon'daki üye sayısı 129 bin 91 oldu

AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, son üç ayda 11 bin 45 yeni üye kazandırarak toplam üye sayısının 129 bin 91'e yükseldiğini açıkladı. Mumcu, AK Parti'nin genel üye sayısının da 11 milyon 543 bin 301'e ulaştığını belirtti.

Ak Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, son üç ay içerisinde 11 bin 45 yeni üye kazandırdıklarını, toplam üye sayısının ise 129 bin 91 olduğunu belirtti.

Mumcu, parti binasında yaptığı basın açıklamasında, Yargıtay Başkanlığınca 2 Ocak'ta açıklanan resmi verilere göre, partilerinin üye sayısının 664 bin 568 artarak 11 milyon 543 bin 301'e ulaştığını ifade etti.

Bu artışın Türkiye siyasi tarihinde milletle kurulan güçlü bağın, sahaya dayalı siyaset anlayışının ve teşkilatların özverili çalışmalarının somut bir göstergesi olduğunu dile getiren Mumcu, " Ak Parti, kurulduğu günden bu yana siyaseti milletin gündeminden koparmadan yürütmeyi esas almış, karar alma süreçlerini, sahadan gelen talep ve beklentiler doğrultusunda şekillendirmiştir." dedi.

Mumcu, Trabzon'da ki üye sayılarının da arttığına değinerek, "AK Parti Trabzon teşkilatımızın toplam üye sayısı 129 bin 91'e ulaşarak tarihinin en yüksek seviyesine çıkmıştır. Partimize gösterilen bu güçlü teveccüh için Trabzonlu hemşehrilerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

