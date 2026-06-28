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Kampa katılan bakanlar ormanda sabah yürüyüşü yaptı

Kampa katılan bakanlar ormanda sabah yürüyüşü yaptı
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Sakarya'da düzenlenen AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılan 4 bakan, Kocaeli Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda sabah yürüyüşü gerçekleştirdi.

SAKARYA'da düzenlenen AK Parti 33'üncü İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılan bakanlar, Kocaeli Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda ormanda sabah yürüyüşü yaptı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen AK Parti 33'üncü İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sabah yürüyüşü için Kocaeli Ormanya Doğal Yaşam Parkına gitti. Bakanlar, doğayla iç içe olan Kartepe ilçesindeki Ormanya'da sabah yürüyüşü yaptı. Yürüyüşün ardından 4 bakan, tekrar kampın yapıldığı otele geri döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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