AK Parti, Terörsüz Türkiye raporunu TBMM'ye sundu! Raporda SDG şartı var

Güncelleme:
AK Parti, Terörsüz Türkiye raporunu TBMM'ye sundu. 15 başlıktan oluşan raporda terör örgütü için özel yasa çıkartılacak. Ayrıca raporda SDG'nin 10 Mart Mutabakatı'na uyması da şart koşuluyor.

  • AK Parti'nin hazırladığı 'Terörsüz Türkiye' raporu TBMM Başkanlığına sunuldu.
  • Raporda, kendini feshedip silah bırakan terör örgütü için özel yasa çıkarılması ve suça karışmamış üyelere 5 yıllık denetimli serbestlik öngörülüyor.
  • Rapor, terör örgütü SDG'nin 10 Mart Mutabakatı'na uymasını şart koşuyor.

Ak Parti, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan Komisyon çalışmaları kapsamında hazırladığı raporu tamamladı.

15 BÖLÜMDE OLUŞUYOR

Yaklaşık 15 bölüm ve 50-55 sayfadan oluşan rapor, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulmuştu. Erdoğan'ın görüşlerini alan parti yetkilileri, raporu bugün TBMM Başkanlığına iletti.

ÖZEL YASA ÇIKARILACAK

Kendini feshedip silah bırakan terör örgütüne ilişkin özel yasa çıkartılacak. Çerçeve yasaya 1 yıl sınırı getirilmesi planlanıyor.

TESLİM OLANLARA 5 YIL DENETİMLİ SERBESTLİK

Suça karışmamış terör örgütü mensupları, yasal düzenleme yapıldıktan sonra sınıra gelecek. Özel ekiplerce teslim alınacak ve yasal işlem yapılacak. Ancak bunlar hapse girmeyecek, 5 yıllık denetimli serbestliğe tabi olacak. Suça karışanlar ve halen hapiste olanlara dönük düzenleme yapılacak, ceza indirimi uygulanacak.

KAYYUM KALKACAK

Kayyum uygulaması kalkacak. Cezaevi gözlem kurulları ile ilgili adım atılacak. Topluma kazandırma kapsamında ilgili tüm bakanlık temsilcilerinin yer alacağı bir koordinasyon kurulu oluşturulacak, atılacak adımları belirleyecek.

UMUT HAKKI YOK

En son aşamada kapsamlı bir demokratikleşme paketi çıkarılacak. Süreç içinde genel af, umut hakkı gibi düzenlemeler öngörülmüyor.

SDG ŞARTI

Raporda terör örgütü SDG'nin, Şam yönetimine entegrasyonunu içeren 10 Mart Mutabakatı'na uyması da şart koşuldu. Raporun sonunda PKK'lı teröristlere rehabilitasyon vurgusu var.

Ak Parti hazırlanan raporu dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunmuştu.

title