AK Parti Tekirdağ Milletvekili Özcan'dan Gümüş'e ziyaret

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürü Ömer Gümüş'ü makamında ziyaret etti.

Özcan, ziyarette Gümüş ile kentte yürütülen göç yönetimi çalışmaları ve güncel konular hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Göç yönetiminin etkin, düzenli ve sağlıklı şekilde yürütülmesine ilişkin çalışmaların ele alındığı ziyarette, kurumun faaliyetleri hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

Özcan, Gümüş'e çalışmalarındaki gayretleri ve misafirperverliği için teşekkür ederek görevinde başarılar diledi.

Kaynak: AA