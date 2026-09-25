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AK Parti Tekirdağ Milletvekili Özcan, Çorlu'da dernek ve esnafı ziyaret etti

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AK Parti Tekirdağ Milletvekili Özcan, Çorlu'da dernek ve esnafı ziyaret etti
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AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, Çorlu'da dernek yöneticileri ve esnafla buluştu. Ziyaretlerde Çorlu'nun ticari hayatı ve esnafın beklentileri değerlendirildi.

Ak Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, Çorlu ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirerek dernek yöneticileri ve esnafla bir araya geldi.

Özcan, AK Parti Çorlu İlçe Başkanı Ali İhsan Şahpaz ve teşkilat mensuplarıyla birlikte Tekirdağ Vanlılar İli ve İlçeleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti.

Dernek Başkanı Ziya Nazlıcan ve dernek üyeleriyle görüşen Özcan, dernek faaliyetleri hakkında sohbet etti.

Özcan, daha sonra Çorlu Esnaf Girişim Derneği (ÇEGİD) Başkanı Atilla Demir ve dernek üyeleriyle bir araya geldi.

Buluşmada Çorlu'nun ticari hayatı, esnafın beklentileri ve kentin ekonomik gelişimine yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Özcan, ziyaretlerin ardından Çorlu'da esnafı da ziyaret ederek iş yerlerinde vatandaşlarla görüştü.

Esnafın talep ve beklentilerini dinleyen Özcan, esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.

Kaynak: AA
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