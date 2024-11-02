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AK Parti Suluova 8. Olağan İlçe Kongresi Gerçekleşti

AK Parti Suluova 8. Olağan İlçe Kongresi Gerçekleşti
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AK Parti Suluova 8. Olağan İlçe Kongresi, mevcut başkan Mustafa Şen'in tek aday olarak katıldığı seçimle yapıldı. Kongrede konuşan AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, partinin hizmet siyasetindeki başarısını vurguladı. Seçim sonucunda Şen, yeniden başkanlığa seçildi.

Ak Parti Suluova 8. Olağan İlçe Kongresi yapıldı.

İlçedeki bir düğün salonunda yapılan seçime mevcut başkan Mustafa Şen, tek aday olarak katıldı.

Ak Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, kongredeki konuşmasında, Ak Parti'nin bugüne kadar hizmet siyasetini gelmiş geçmiş en başarılı yürüten siyasi parti olduğunu söyledi.

Partilerin kutsal olmadığını vurgulayan İpek, "Partiler insanlara hizmet etmek için kurulmuş tüzel kişiliklerdir. Onun için teşkilatlar içinde kırgınlık ve küslük oluşturacak zeminler olmaması lazım. Teşkilatlarımızın içinde sevgiyi büyütmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

Daha sonra yapılan seçimde kullanılan oyların tamamını alan Şen, yeniden başkanlığa getirildi.

Yönetim kurulunda ise Emin Yavuz, Merve Polat, Enes Kodaman, Alparslan Güloğlu, Yasin Şahin, Serdar Temiz, Mustafa Sefa Biçer, Ali Değirmenci, Aslan Murat Saraç, Ali Ergün, Mustafa Usta, Fatih İnce, Kübra Yiğit ve Ömer Düz yer aldı.

Kongreye AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, eski milletvekili Akif Gülle, AK Parti İl Başkanı Ekrem Toto ile partililer katıldı.

Kaynak: AA / Murat Arslan - Güncel
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