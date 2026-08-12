Çelik'ten Hatimoğulları'na Sert Tepki: 'Netanyahu'nun Sözlerini Sahiplenmek Utanç Vericidir'

(ANKARA) - Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın AK Parti ve hükümeti hedef alan ifadelerini reddettiklerini belirterek, "Hatimoğulları bu açıklamasını düzeltmelidir. Soykırımcı Netanyahu'nun sözlerini sahiplenen bir yaklaşım, bir siyasetçinin siciline düşülecek en utanç verici kayıttır" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın dün katıldığı Halk TV yayınında Türkiye'nin İsrail'e yönelik Filistin çağrısının, Kürt meselesi nedeniyle uluslararası alanda karşılık bulmadığını savunarak, "İsrail'e 'Sen Filistin'i işgal etmekten vazgeç' dediğinde, döndü Netanyahu dedi ki: 'E sen de Kürtleri dövmekten vazgeç' dedi, 'Öldürmekten vazgeç' dedi. Sonuçta siz barışın çağrısını yaparken de Türkiye'de bu sorun devam ettiği sürece bir karşılığı olmuyor" şeklindeki sözlerine tepki gösterdi.

Hatimoğulları'nın AK Parti ve hükümeti hedef alan ifadelerini reddettiklerini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Meclis'te 467 kabul oyuyla yepyeni bir dönem açılmışken, DEM Parti Eş Genel Başkanı'nın ilk açıklamalarının haksız ve mesnetsiz bir şekilde partimizi ve hükümetimizi hedef alması ibretliktir.

Sayın Cumhurbaşkanımız, Kabine üyelerimiz, AK Parti yetkililerimiz, tüm kadrolarımız ve milletimiz İsrail'in Filistin'i işgaline en güçlü şekilde karşı çıkıyor ve bu insanlık dışı işgale karşı çıkmaya devam edeceğiz. İnsanlık ittifakının en güçlü sesi Türkiye'dir."

Hatimoğulları'nın İsrail'in Filistin'i işgaline karşı çıkmalarını, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sözlerine sahip çıkarak ele almasını kınayan Çelik, "Sn. Hatimoğulları'nın İsrail'in Filistin'i işgaline karşı çıkmamızı, soykırımcı Netanyahu'nun sözlerine sahip çıkarak ele almasını kınıyoruz. Türkiye'de ve dünyada 'insanlık ittifakı'nın taraftarı olan hiçbir siyasetçi kendi tezini anlatırken soykırımcı Netanyahu'nun sözlerine sahiplenerek referans vermez. Sn. Hatimoğulları bu açıklamasını düzeltmelidir. Soykırımcı Netanyahu'nun sözlerini sahiplenen bir yaklaşım, bir siyasetçinin siciline düşülecek en utanç verici kayıttır" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA