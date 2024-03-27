AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Karaisalı'da birlik çağrısı yaptı

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bu sefer doğru ve hizmet edecek aday etrafında birleşelim." dedi.

Çelik, AK Parti Aladağ İlçe Başkanlığı ziyaret etti, ilçe başkanı Saffet Özen, Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Mustafa Akgedik ve partililerle bir süre görüştü.

Daha sonra ilçeyi gezen, esnaf ve vatandaşların taleplerini dinleyen Çelik, MHP Aladağ İlçe Başkanlığı ve İlçe Emniyet Amirliği'ni ziyaret etti.

Buradaki programının ardından Karaisalı ilçesine geçen Çelik, Çeceli Kadın, Gençlik ve Kültür Evi'nde düzenlenen toplantıda, seçimlere kısa bir süre kaldığını ve son viraja girildiğini söyledi.

Bu hafta daha çok gayret göstereceklerini dile getiren Çelik, Karaisalı ilçesinin bu seçimlerde birinci olmasını beklediğini kaydetti.

Karaisalı AK Parti ve MHP ilçe başkanlarının Cumhur İttifakı'nın birlik ve beraberliğini göstermek için gayret içerisinde olduğuna değinen Çelik, "Geçen yerel seçimlerde Karaisalı'da başka partilere oy veren vatandaşlarımız olmuş olabilir. Fakat komşularınıza, akrabalarınıza gidin. Son günleri iyi değerlendirelim. ve şunu söyleyelim, 'Gelin bu sefer parti kimliklerini bir kenara bırakın, eser siyaseti temelinde birleşelim.' Eser siyaseti temelinde oy vereceğimiz kişi Bekir Bey'dir." ifadelerini kullandı.

Çelik, Karaisalı adayına başkan olduğunda güçlü destek vereceklerini ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bütün görev dönemi boyunca ben onun yanında olacağım. Benim aile büyüklerim buralıdır. Burası benim için daha hassas ve daha önemli. Ben de buranın önümüzdeki dönemde daha iyi ve daha çok hizmet almasını istiyorum. Ben Karaisalı'da olsaydım Bekir Şimşek'e oy verirdim. O yüzden diğer partilere oy vermiş vatandaşlarımıza, kardeşlerimize, akrabalarımıza gidin. Bu sefer doğru ve hizmet edecek aday etrafında birleşelim. O da Bekir Bey."

Ömer Çelik, Adana'da bazı adayların "Kazanırsam Cumhur İttifakı'na geçeceğim, ben Recep Tayyip Erdoğan sevdalısıyım" gibi sözlerini duyduğunu belirterek, bunun yalan siyaseti olduğunu ve Cumhur İttifakı'nın Karaisalı Belediye Başkan adayının Bekir Şimşek olduğunu vurguladı.

Karaisalı'da masanın altında başka adaylarının olmadığına dikkati çeken Çelik, şunları kaydetti:

"Sahte, fotokopi, yedek adayımız yok. Şimdi son turda kadın kollarımız, gençlik kollarımız başta olmak üzere ana kademelerimiz, Ak saçlılarımız, genç kardeşlerimiz hep beraber vites yükseltelim ve bu son turda inşallah Karaisalı'ya Bekir Şimşek'i belediye başkanı yapalım. Önümüzde iki tane bayram var. Bir tanesi Ramazan Bayramı. Cenab-ı Allah hepinizi ailelerinizle, sevdiklerinizle o güzel bayrama kavuştursun. Ondan önce de 31 Mart'ta demokrasi bayramı var. 31 Mart'ta Bekir Şimşek'i seçip demokrasi bayramını kutluyor muyuz? 31 Mart akşamı Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkmen beyimiz, hemşehrimiz, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye Karaisalı'nın müjdesini veriyor muyuz?"

Toplantıya, AK Parti İlçe Başkanı Osman Kurdak, MHP İlçe Başkanı Ahmet Mahmut Şekerci, Cumhur İttifakı Karaisalı Belediye Başkan adayı Bekir Şimşek ile partililer katıldı.