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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten şehit Sözleşmeli Er Ziya Koparan için taziye mesajı

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Iğdır'da meydana gelen askeri araç kazası sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Ziya Koparan için taziye mesajı yayımladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Iğdır'da meydana gelen askeri araç kazası sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Ziya Koparan için taziye mesajı yayımladı.

Çelik, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Koparan'ın Iğdır'ın Aralık ilçesinde, Şehit Bülent Aydın Karakolu personelini taşıyan aracın devrilmesi sonucu şehit olduğunu hatırlattı.

Şehit Koparan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı dileyen Çelik, kazada yaralanan askerler için de acil şifa temennisinde bulundu.

Kaynak: AA
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