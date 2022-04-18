AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'Pençe- Kilit Operasyonu' değerlendirmesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde başlattığı Pençe- Kilit Operasyonu'yla meşru müdafaa hakkını kullandığını belirterek, "Bu tabii terör örgütünün yaptığı hazırlıkların tespit edilmesinden sonra bu hazırlıklara imkan vermemek, bu hazırlıkları yerinde imha etmek üzere gerçekleşen bir harekattır" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, parti Genel Merkezi'nde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken açıklamalarda bulundu. Çelik, toplantıda Teşkilat, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanlarının yaptıkları çalışmalar ve faaliyetlere yönelik sunumlar yapıldığını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği talimatlar doğrultusunda teşkilatların ramazan ayında çalışmalarına ve faaliyetlerine devam edeceğini söyledi.

CHP'nin, Seçim Kanunu'nun bazı maddelerinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvuruya ilişkin Çelik, "Anayasa Mahkemesi'ne başvurma hakları var; fakat partinin neredeyse bütün ömrünün Anayasa Mahkemesi'ne başvurmakla geçmiş olması çok anormal bir durum" ifadelerini kullandı.

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Haber- Kamera: Buğra OLAÇ- Harun ÖZALP/ANKARA,