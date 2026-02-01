Ömer Çelik: 'Milli güvenliğimizi tehdit ettirmeyiz'

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok ama hiç kimseye de milli güvenliğimizi tehdit ettirmeyiz." dedi.

Çelik, Osmaniye Kültür, Sanat ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Ukrayna-Rusya Savaşı, Gazze'deki soykırım ve İran'daki gelişmelere dikkati çekti.

Gelişmelerin, Türkiye'nin çevresinde yaşandığını dile getiren Çelik, "Bütün bu çerçeveye baktığınızda Türkiye'nin birliğinin, dirliğinin korunması, Türkiye'nin güçlü, tecrübeli bir liderlik tarafından bu kadar dirayetle yönetilmesinin ne kadar önemli olduğu ilk bakışta gözükür." diye konuştu.

Çelik, sınırlarda terör devleti kurulması için yapılan tüm teşebbüslere karşı gereken cevabı verdiklerini anlattı.

Türkiye'nin, kara, hava ve denizlerdeki hak ve menfaatlerini koruduklarını vurgulayan Çelik, şöyle konuştu:

"Türkiye'yi tehdit eden bir terör örgütü Suriye'de darmadağın ediliyor, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı çıkıyor, 'Türkiye Suriye'de çatışmanın tarafı olmasın, barışın tarafı olsun' diyor. Zaten barışın tarafındayız. Suriye'nin iç barışını sağlıyor, Suriye'deki bütün kardeşlerimizin birliğini, beraberliğini koruyoruz. Orada Suriye hükümeti terörle mücadele ederken CHP Genel Başkanı terör örgütü ile meşru hükümeti bir arada tutuyor, eşit kefeye koyuyor. Ondan sonra 'Türkiye barışın taraftarı' olsun diyor. Bu nasıl zihniyettir? Devlete terör örgütü, terör örgütüne devlet muamelesi yapıyor."

"Gazze'de kadınlar öldürülürken hukuku, insan haklarını unutuyorlar"

Çelik, dünyanın büyük bir türbülansın içine girdiğine dikkati çekerek, birlik, beraberlik ve dirliği daha güçlü tutacaklarını belirtti.

Dünyada bilinen düzenin sona erdiğini dile getiren Çelik, "Dünyanın başka yerlerinde insanlar öldüğü ya da öldürüldüğü zaman, ki onu da istemeyiz, insan haklarından, hukuktan bahsedenler Gazze'deki çocukların kanına girilirken, Gazze'de kadınlar öldürülürken hukuku, insan haklarını unutuyorlar. Bu ikiyüzlülük ve çifte standart niye?" dedi.

Çelik, Türkiye'nin istikrarı, birliği ve dirliğini korumanın en önemli meseleleri olduğunun altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok ama hiç kimseye de milli güvenliğimizi tehdit ettirmeyiz. Bununla ilgili olarak ortaya koyduğumuz, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekleştirdiğimiz savunma sanayisindeki devrimler, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin, polisimizin, jandarmamızın bütün güvenlik güçlerimizin ortaya koyduğu gayretler, memleketimizin kendi ufuklarına doğru hiçbir engelle karşılaşmadan yola devam etmesinin garantisidir."

"Dünyada böyle bir parti, böyle bir teşkilat yok"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinin, küresel bir nitelik kazandığını dile getiren Çelik, şöyle konuştu:

"Dünyanın neresinde bir sorun, mesele olursa 'Bu mesele nasıl çözülür' denildiğinde ilk aranan kişi kimdir? Cumhurbaşkanımızdır. 'Bu meselenin çözümü için masa nerede kurulur' denildiğinde ilk akla gelen yer neresidir? Türkiye'dir, bizim ülkemizdir. Onun için şu anda Türkiye'nin her tarafında, diğer kardeşlerimizle birlikte bütün illerde bu şekildeki toplantılarda birliğimizi, beraberliğimizi göstermemiz bütün dünyaya verilmiş bir mesajdır. Dünyada böyle bir parti, böyle bir teşkilat yok. Dünyada kendi meselesine adanmış insanların bu kadar güçlü şekilde bir araya gelip en güçlü sesi verdiği bir siyasi hareket görülmedi. Buna devam edeceğiz. Biz hiçbir zaman yorulmuyoruz, hiçbir engelden çekinmiyoruz. Ben 30 yılı aşkın süredir Cumhurbaşkanımızla birlikteyim. Önümüze bir mesele geldiği zaman onun liderliğinde hiçbir şeyden korkmadık, çekinmedik. Yolumuza devam etmekten başka hiçbir amacımız olmadı."

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın enerji ve iradesinden hiç eksilme olmadığını belirterek, "Diyorum ki 'Genç nedir, kaç yaşında genç olunur?' İşte diyorlar ki '19-30 yaş arası gençtir.' O biyolojik bir şey. Önüne engel çıktığı zaman korkmayana, önüne problem çıktığı zaman onu çözmekten çekinmeyene genç denir. Önüne sıkıntı çıkarıldığı zaman ondan kaçmak yerine onun üstüne yürüyene genç denir. O açıdan baktığında AK Parti'nin en genci Recep Tayyip Erdoğan'dır." diye konuştu.

"Deprem yıktı ama çılgın Türkler yine ayağa kalktı"

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlere değinen Çelik, şunları anlattı:

"Belki de deprem literatürüne girecek bir sürü olay yaşandı ama bir yandan devletin ortaya koyduğu seferberlik diğer yandan hiç uyumadan gece gündüz oraya yardım götürmek için kamyon ve tır şoförlerinin, bütün vatandaşlarımızın yaptığı fedakarlık gerçekten bizim birbirimize zor zamanda ne kadar düşkün olduğumuzu bir kere daha gösterdi. Bu fedakarlık ve dayanışma için dışarıda nasıl manşet atıldı biliyor musunuz? 'Deprem yıktı ama çılgın Türkler yine ayağa kalktı.' Onun için her ne olursa olsun ne diyoruz? Zorluklar, felaketler olur ama devlet yıkılmaz, millet yenilmez."

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 6 Şubat'ta Osmaniye'deki anma törenlerine katılacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Osmaniyemizden bir kere daha bu birlik beraberlik mesajını Cebelibereketimizden vereceğiz. İnşallah Osmaniye şanına yakışır bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Sayın Devlet Bahçeli'yi karşılayacak. Bundan eminiz. Hep beraber kucaklaşacağız. Bütün dünyaya bir kere daha o büyük felaket karşısındaki dayanışmamızı, bundan sonraki akdimizi nasıl tazelediğimizi hep beraber göstereceğiz."

Toplantıda, AK Parti Osmaniye Milletvekilleri Derya Yanık ve Seydi Gülsoy ile AK Parti Osmaniye İl Başkanı Mehmet Sadi Binboğa da konuşma yaptı.