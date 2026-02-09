AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu Açıklaması

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, " İran'da siyasal alanda, sosyal alanda sorunlar var ama bunu İran toplumu kendi dinamikleriyle çözmelidir. Dışarıdan yapılacak müdahalenin çok büyük istikrarsızlıklara yol açacağını, Orta Doğu'dan Akdeniz'e, Asya'nın belli bölgelerine kadar, Kafkaslar'da çok büyük sıkıntılar yaratacağını tahmin etmiyoruz, biliyoruz." dedi.

Çelik, parti genel merkezinde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD ile İran arasında müzakerelerin başladığını anımsatan Çelik, sorunların müzakere yoluyla çözülmesinin önemli olduğunu dile getirdi.

İran'a dışarıdan yapılacak bir müdahalenin yanlış analizlere dayanacağını belirten Çelik, şunları kaydetti:

"İran'da siyasal, sosyal alanda sorunlar var ama bunu İran toplumu kendi dinamikleriyle çözmelidir. Dışarıdan yapılacak müdahalenin çok büyük istikrarsızlıklara yol açacağını, Orta Doğu'dan Akdeniz'e, Asya'nın belli bölgelerine kadar, Kafkaslar'da çok büyük sıkıntılar yaratacağını tahmin etmiyoruz, biliyoruz. Yani bunu net bir şekilde görüyoruz. O sebeple dış müdahale, askeri müdahale seçeneğinin hiçbir şekilde gündeme alınmaması gerekir. Burada, İran'ın nükleer dosyası, balistik füze meselesi, bölgesel politikaları gündemde ama bunların tek bir torba şeklinde ele alınması sonuca götürmez. Yani burada müzakerenin imkanlarını ve kabiliyetlerini doğru kullanmak gerekir. Bu dosyaları tek tek ele alarak, tek tek çözerek ilerlenmesinde fayda vardır. Her türlü dış müdahale seçeneğinden uzak durulması son derece önemlidir."

"Öz güven devriminin nasıl başladığının hikayesidir"

AK Parti'nin iktidara geldiği ilk günden itibaren birçok vesayet alanıyla mücadele ettiğini anımsatan Çelik, iç vesayetle olduğu gibi teknoloji oligarklarının temsil ettiği küresel vesayetle de mücadele edildiğini söyledi.

Milli Teknoloji Hamlesi'nin öncülerinden merhum Özdemir Bayraktar'ın hayatını konu alan "Özdemir Bayraktar-Bu Dünyadan Bir Akıncı Geçti" belgeselinin gençler başta olmak üzere herkes tarafından izlenmesi gerektiğini belirten Çelik, şöyle devam etti:

"Bütün bu süreci anlatan arkadaşlarımızın verdiği bazı örneklerin Türkiye'nin vesayetle mücadelesinin aslında özellikle savunma sanayi alanında da verilen mücadelenin, milli egemenliği korumak, yani bir bakıma da tırnak içinde Türkiye'nin siyasal namusunu korumak mücadelesi olduğunu net bir şekilde görüyorsunuz. Özellikle TEKNOFEST kuşağı açısından bir akıncı olan Özdemir Bayraktar'ın belgeseli bir bakıma kendi hikayelerinin anlatımıdır. Anlatılan senin hikayendir. Bu öz güven devriminin nasıl başladığının hikayesidir. Orada, sıradan görev yapanların, bir kişiyi bir kuruma yerleştirdiği zaman askerimizin hayatına mal olacak şekilde nasıl engellemeler yaptığı görüldü. Dolayısıyla Türkiye'nin ne kadar büyük badireler içerisinden buralara gelmiş olduğu görüldü. Dolayısıyla bu belgeselin, bir akıncının, Milli Teknoloji Hamlesi'nin öncülerinden birinin belgeselinin herkes tarafından izlenmesi gerekiyor."

"MHP mensuplarına en içten tebriklerimizi iletiyoruz"

Çelik, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e kıyafeti nedeniyle hakaret eden İYİ Parti üyesinin kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmesine de değinerek, "Sayın Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu çok net bir açıklama yaptı. Bu nefret söylemini aşağılık bulduğunu ve reddettiklerini kurumsal olarak söyledi. Bütün bu açıklamalar son derece kıymetlidir. Bu nefret söylemi karşısında bu duruşu sergileyen her partiden, her görüşten vatandaşlarımıza, siyasi parti genel başkanlarına ve temsilcilerine buradan bir kere daha teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ama en büyük teşekkür tabii ki ortak duyarlılığı sergileyen farklı görüşlerden kadın vatandaşlarımızın hassasiyetidir." diye konuştu.

Gençlerin eğitimleri devam ederken iş hayatına girişlerinin ve uyumunun önemine dikkati çeken Çelik, bu konuda Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) aldığı kararları çok önemli bulduklarını söyledi.

MHP'nin kuruluşunun 57. yıl dönümünü kutladığını anımsatan Çelik, şunları ifade etti:

"Milliyetçi Hareket Partisi 57 yıl önce Adana'da kurulmuştu. Burada merhum Türkeş'e bir kere daha rahmet diliyoruz. Sayın Bahçeli'ye ve Milliyetçi Hareket Partisi yöneticilerine ve mensuplarına en içten tebriklerimizi iletiyoruz. Cumhur İttifakı olarak biz çok zorlu yolları aştık. Büyük bir mücadele verdik ve bundan sonrasında da Allah'ın izniyle hem bölgesel politikalar açısından hem iç siyaset açısından daha uzun yollar aşacağız ve bu yolu beraber yürüyeceğiz."

"Türkiye'de ikinci sınıf vatandaş yoktur"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugünkü konuşmasının Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge süreciyle ilgili önemli mesajlar içerdiğini hatırlatan Çelik, "Konuşma bütünüyle incelendiğinde, bunu yolundan saptırmak, odağından uzaklaştırmak isteyenlere karşı da ciddi bir uyarı ortaya koyuyordu. Özellikle Türkiye'deki gelişmeleri etnik ya da başka temellerde bir ayrışmanın parçası haline getirmeye çalışanlara karşı çok büyük uyarılar işaret ediyordu. Önemli bir konuşma her zamanki gibi." dedi.

Çelik, Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin birliği ve dirliği söz konusu olduğunda, Terörsüz Türkiye ve bölge süreci ile ilgili özel birtakım ilkeleri ve prensiplerinin olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Devletin nitelikleri ve milletin değerleri konusunda herhangi bir taviz ya da pazarlık söz konusu değil. Türkiye, bir etnik gruplar koalisyonu ya da bir mezhep grupları koalisyonu da değil. Tabii ki etnik kimliklere, mezhep kimliklerine saygı duyuyoruz ama kimlikçilik temelinde bir koalisyon mantığıyla milletin tanımlanmasına karşı çıkıyoruz. Çünkü burada tek bir millet var. Dolayısıyla bunun da karşılığını bulacağı yer her zaman için anayasal vatandaşlık kavramıdır. Türkiye'de ikinci sınıf vatandaş yoktur. Birinci sınıf vatandaş vardır. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge süreci çerçevesinde etnik ya da mezhebi provokatif açıklamaların, manipülatif açıklamaların çok zararlı sonuçlar doğuracağını, bunun bizim tarafımızdan, Cumhur İttifakı tarafından çok köklü bir biçimde reddedildiğini bir kere daha ifade etmek isterim."

(Sürecek)