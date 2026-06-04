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AK Parti Sivas Milletvekili Toy, Milli Eğitim Akademisi'ni ziyaret etti

AK Parti Sivas Milletvekili Toy, Milli Eğitim Akademisi'ni ziyaret etti
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AK Parti Sivas Milletvekili ve Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Rukiye Toy, Türkiye'de kurulan 7 Milli Eğitim Akademisi'nden biri olan Sivas Milli Eğitim Akademisi'ni ziyaret ederek, eğitim gören öğretmen adaylarıyla bir araya geldi.

Ak Parti Sivas Milletvekili ve Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Rukiye Toy, Türkiye'de kurulan 7 Milli Eğitim Akademisi'nden biri olan Sivas Milli Eğitim Akademisi'ni ziyaret ederek, eğitim gören öğretmen adaylarıyla bir araya geldi.

Ziyarette akademinin fiziki imkanları ve yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında bilgi alan Toy, öğretmen adaylarıyla sohbet ederek, eğitim süreçlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Toy, 654 okul öncesi öğretmen adayına ev sahipliği yapan akademinin, 254 milyon 580 bin lira proje bedeliyle hayata geçirildiğini belirterek, akademinin 33 bin 389 metrekare arazi, 117 oda, 244 yatak kapasitesi, 18 derslik, 220 kişilik konferans salonu ve 9 idari ofisle hizmet verdiğini kaydetti.

Öğretmenlerin geleceğin nesillerini yetiştiren en önemli değerlerden biri olduğunu vurgulayan Toy, "Eğitimin niteliğini artıracak, öğretmenlerimizin mesleki donanımını daha da güçlendirecek bu önemli yatırımın ilimize kazandırılmasında desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e ve TBMM AK Parti Grup Başkan Abdullah Güler'e teşekkür ediyorum. Sivas'ımızın eğitim alanındaki yatırımlarla güçlenmeye devam etmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Toy, "Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda eğitime yapılan yatırımların artarak devam edeceğini belirterek, Sivas'ın eğitim altyapısını güçlendirecek her çalışmanın takipçisi olmaya devam edeceklerine dikkati çekti.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya
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