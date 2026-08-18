Samuha Antik Kenti'nde 9 Yeni Tablet Bulundu

AK Parti Sivas Milletvekili ve Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Rukiye Toy, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Şarkışla ile Kayalıpınar Samuha Antik Kenti'ni ziyaret etti.

Ziyarette Anadolu'nun binlerce yıllık geçmişine ışık tutan ve Hititlerin önemli merkezleri arasında yer alan antik kentte gerçekleştirilen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Toy, 9 yeni tabletin gün yüzüne çıkarılmasının kendilerini ayrıca sevindirdiğini belirtti.

Toy, yeni buluntuların Samuha'nın ve Anadolu'nun kadim tarihine ilişkin önemli bilgiler sunacağına inandığını kaydederek, "Sivas'ımızın kadim tarihini ve zengin kültürel mirasını geleceğe taşıyan bu önemli değerin korunması ve tanıtılması için yapılan çalışmaları yakından takip etmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA