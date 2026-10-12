AK Parti Sivas Milletvekili Aksu, Hafik Koç Regülatörü ve İçme Suyu İsale Hattı Projesi'ni inceledi

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Ak Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, Hafik Koç Regülatörü ve İçme Suyu İsale Hattı Projesi'nde devam eden çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Aksu, yaptığı yazılı açıklamada, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yürütülen projenin bir ay içinde tamamlanacağını belirtti.

Koç Deresi'nden yıllık 16,3 milyon metreküp suyun Sivas'a ulaştırılacağını aktaran Aksu, yatırımın Sivas'ın 2053 yılına kadar içme suyu ihtiyacının karşılanmasına önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

Sivas'ın geleceği açısından projenin önemine dikkati çeken Aksu, "Şehrimizin içme suyu geleceğini güvence altına alacak bu önemli yatırımın çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Sivas'ımızın bugününü güçlendirmek, gelecek nesillere güvenle yaşayacakları bir şehir bırakmak için çalışmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Aksu, yatırımın hayata geçirilmesine sağladıkları destekler dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'e, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA